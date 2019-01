Murray anuncia entre lágrimas que se retirará este año

El británico Andy Murray anunció entre lágrimas en la rueda de prensa previa a la fase final del Open de Australia que su intención es retirarse tras el Grand Slam de Wimbledon como consecuencia del calvario por el que ha atravesado en el último año por su lesión en la cadera.

"He estado sufriendo durante un largo tiempo, un total de veinte meses. He intentado hacer todo lo posible pero el dolor no ha cesado", afirmó el escocés, quien se enfrentará en primera ronda al español Roberto Bautista (22).

El ex número uno, quien cuenta con tres Grand Slams (dos Wimbledon y un Open USA), argumentó que tiene que tener en cuenta su calidad de vida y que, por esta razón, va a intentar retirarse tras la nueva edición de Wimbledon, aunque no descarta la posibilidad de verse obligado a abandonar el circuito tras Melbourne.

"Juego con limitaciones, no me permite cosas básicas como entrenar y jugar, y yo amo jugar a tenis. Es esa la cuestión", aclaró.

El tenista nacido en Glasgow posee actualmente catorce títulos en torneos Masters 1000, tres Grand Slams, dos medallas de oro en Juegos Olímpicos, así como la corona en el ATP Finals de 2016, año en el que logró nueve títulos que le sirvieron para coronar la clasificación mundial.