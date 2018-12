Mulet: "El club ha tenido que actuar con contundencia con Fran Guerra"

Jordi Mulet, director general del del Iberojet Palma, explicó los detalles sobre la sanción al pívot Fran Guerra, que ha sido apartado de la dinámica del equipo durante una semana e incluye una multa económica. "La sanción no se ha impuesto porque haya sido una agresión aislada, sino porque es una reiteración de ello", declaró ayer a DIARIO de MALLORCA.

En este sentido, Mulet expuso que, desafortunadamente, la intensidad y la competitividad pueden provocar este tipo de acciones. "En el mundo deportivo, sobre todo en el baloncesto, se puede producir que cualquier jugador pierda los papeles por determinadas circunstancias y reaccione de forma negativa", señaló.

No obstante, la entidad no consiente la repetición de estos actos: "El club ha tenido que actuar con contundencia y aplicar el régimen interno porque ha sido una reiteración de una acción negativa".

Asimismo, también quiso constatar que la sanción sale cara a ambas partes. "A nosotros tampoco nos hace gracia poner esta sanción, porque también nos perjudica a nosotros mismos por el hecho de que no podremos contar con un jugador importante para el partido contra el Real Canoe", aseguró.

Ante la ausencia de Fran Guerra para este partido, añadió: "El ganar o perder, en este momento, puede ser importante o no. Pero el club tiene que estar por encima de estas situaciones y si no hubiésemos actuado como la junta directiva dictaminó, no habríamos actuado con la coherencia que el club establece en su régimen interno. Se trata de un tema de valores, de cuestión de imagen y moral", apuntó.

Además, comentó que su ausencia en el partido ante el Real Canoe implicará un planteamiento distinto de partido para el técnico Félix Alonso, aunque confía en que el equipo se sobreponga a su ausencia. "No tengo ninguna duda de que los jugadores saldrán a darlo todo. En Bilbao, Guerra tampoco pudo jugar por el nacimiento de su hija y sólo perdimos de seis puntos tras ir ganando durante gran parte del encuentro", recordó. "Los jugadores están unidos, pero al final ganas o pierdes. Y en este sentido, solo llevamos una derrota más. Tenemos que aceptar nuestra posición, undécimos, y seguir trabajando porque todavía queda toda una segunda vuelta donde pueden pasar muchas cosas", concluyó.



Visita a Son Espases

La plantilla del Iberojet Palma, excepto Fran Guerra, cambió ayer su escenario habitual, la pista de Son Moix, por el Hospital Universitario de Son Espases para visitar a los niños y niñas que están ingresados en la planta de pediatría y oncología. Tanto los jugadores como los entrenadores hicieron entrega de un regalo, con motivo de la llegada de la Navidad, y desearon una pronta recuperación y felices fiestas a los pequeños.