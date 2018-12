Samuel: "Solo pienso en el Baleares hasta final de Liga"

Una de las grandes sensaciones del Atlético Baleares, Samuel Shashoua, reconoció que su compromiso con el club es hasta final de temporada y que no piensa en salir en el mercado invernal. "Yo voy a jugar este año aquí y no pienso en nada más", afirmó el jugador en una entrevista al club.

Samuel también admitió que su rendimiento no es el mismo que al principio de Liga y que los rivales ya le vigilan más. "Estoy entrenando al cien por cien para jugar como al principio y ayudar al equipo. Ahora jugamos contra equipos que me conocen más y están encima de mí. Tengo que encontrar otras formas de hacer las cosas. Quiero rendir en todos los partidos, soy muy ambicioso", aseguró. Además, el futbolista inglés alabó el buen estado de forma del equipo. "El equipo está muy bien y con opciones de ganar todos los partidos", apuntó.