El Iberojet busca romper su maldición en Melilla

El Iberojet Palma saltará a jugar esta noche, a las 20:30 horas, ante el Club Melilla Baloncesto para acabar con los precedentes en el pabellón Javier Imbroda (cuatro visitas, cuatro derrotas). El conjunto mallorquín buscará hacerse con la primera victoria de la historia en esa pista en un partido que se podrá ver en directo a través de la aplicación de 'LaLiga TV'.

Romper con la maldición no será sencillo. El Melilla, que hace tres temporadas logró el ascenso y que la campaña pasada cayó en la final del play-off por subir a la ACB ante el Manresa, ha vuelto a hacer otro año más un equipo competitivo. Un objetivo que también se ha propuesto el Iberojet Palma y que les convierte en rivales directos.

No obstante, el entrenador del Melilla, Alejandro Alcoba, declaró que, a pesar de sus buenas plantillas, ambos equipos han tenido un inicio de temporada complicado que no les ha permitido ser regulares. "Somos dos equipos que llegamos en el mismo momento de forma, con las mismas dudas y el mismo crecimiento. Éramos dos plantillas llamadas a estar en las primeras posiciones, pero no estamos donde deberíamos estar", indicó el técnico del conjunto norteafricano.

Sin embargo, el conjunto mallorquín, que acumula tres victorias consecutivas, parece haber superado el mal trago y llega al encuentro en su mejor estado anímico de la temporada. Por su parte, los melillenses comparecen tras caer de forma contundente por 85 a 64 contra el Real Betis, líder de la LEB Oro.

Para el partido ante el Iberojet Palma, el Melilla podrá contar con Franch, que se ha perdido varios entrenamientos, y recupera a Gilling, que estuvo ausente por las ventanas FIBA, aunque seguirá siendo baja Vucetic.

Por su parte, Félix Alonso podrá contar con toda su plantilla para pelear por la cuarta victoria consecutiva y seguir mirando hacia arriba, hacia el play-off.