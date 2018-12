El Abierto de Australia cuenta con Rafel Nadal

Los organizadores del Abierto de Australia dan por hecho que, pese a no haber podido terminar esta última temporada y no jugar un partido desde septiembre, el mallorquín Rafel Nadal estará en el cuadro de la edición de 2019. "He estado en contacto con Rafel y ha regresado a su plenitud física tras acortar su temporada después de París, está deseando llegar a Australia", afirmó Craig Tiley, director del primer Grand Slam de la temporada. El tenista de Manacor, actual número dos del mundo, no juega un partido desde que se tuvo que retirar el pasado 7 de septiembre en las semifinales del US Open.