Mandiola: "Se me van a exigir resultados y tengo que participar en los fichajes"

ha renovado con el Atlético Baleares por un año más,. El técnico y el club han escenificado este mediodía su acuerdo en la sede del patrocinador del club, Betpoint, en Portopi.

"Me siento valorado, la gente y el ambiente es increíble. Los balearicos hacen que la vida sea más fácil", ha asegurado Mandiola, que ha explicado los motivos de que la firma se alargara un par de días: "Quería ir de la mano para hacer la plantilla y tomar decisiones y por ahí han ido los tiros".

El entrenador quiere ser partícipe de la configuración de la plantilla y ya ha participado en las primeras bajas. "Se me van a exigir resultados y por lo menos tengo que ser partícipe a la hora de elegir las herramientas", ha dicho en relación a que quiere tomar parte en los fichajes. "Las bajas están consensuadas, todos tienen justificación, hay quien ha decidido irse, otros han tenido poco protagonismo y podemos mejorar las carencias de este año. Creemos que acertaremos, pero nunca se sabe", ha señalado, y ha dejado claro cómo se va a trabajar: "Vamos a hacer las cosas normales, que estemos de acuerdo en las cosas, en los aciertos. Cuando das bajas no te equivocas normalmente, pero donde debe haber consenso en el criterio es en los fichajes".

En cuanto a qué tipo de jugadores quiere para reforzar la plantilla, también ha sido concreto: "Buenos. En el fútbol solo hay jugadores buenos y malos, me da igual la edad, si son fuertes? lo que quiero es que sean buenos". "No voy a hablar de nombres que puedan venir para no encarecer el producto. Es el momento más importante de la temporada para nosotros, acertar en la confección de la plantilla es la madre del cordero. Si traes a alguien que mete 20 goles y resuelve partidos malos te hace feliz, si traes malos se te hace de noche", ha sentenciado.

Un nombre propio ha sido el de Xisco Hernández, pendiente de renovar su contrato: "A mí me gustan todos los jugadores buenos y Xisco es un jugador bueno. Hay muchos factores como el económico, quién lo paga, se me escapa. Yo he manifestado al club que Xisco es uno de los jugadores que me interesa; en lo que a mí me atañe, Xisco sí".

"Me pongo una nota altísima, el cuento ha acabado bien; si llegamos a bajar hubiera sido un fracaso. Se me llenó la boca con el tema de sacar el equipo del pozo, si aceptas un reto vas con todas las consecuencias y ha salido bien", ha dicho Manix Mandiola en su valoración sobre estos meses en el Atlético Baleares y el final de Liga, y ha aoncluido: "El objetivo el año que viene es estar más cerca de los de arriba que de los de abajo, este año miraba para abajo y no había nada".



Messow : "Estamos muy contentos"

"Estamos muy contentos porque confirmamos la renovación de Manix Mandiola. Desde el principio ha sido nuestra primera opción para la temporada que viene. El míster quería quedarse y nosotros también, en 3-4 días lo hemos arreglado todo. Siempre hemos dicho que nos centraríamos primero en la salvación. No hablamos hasta el último partido, desde el lunes llevamos negociando por un acuerdo y las dos partes estamos contentas", ha dicho Patrick Messow, director deportivo del Atlético Baleares.

"Firma por un año, pero hay opciones para prorrogar por lograr objetivos. Ahora toca empezar a planificar la temporada", ha concluido el director deportivo blanquiazul, que ha confirmado que los ayudantes de Mandiola serán "Íñigo Arriola, como su segundo de confianza, Aitor Azpiegui como preparador físico, Rodrigo Escudero como preparador de porteros y Carlos Romero (recuperador físico)".