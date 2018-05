El Baleares inicia su reconstrucción con la baja de tres jugadores

Ayer fue un día de despedidas en el Atlético Baleares. En menos de 24 horas el conjunto blanquiazul anunció la retirada del fútbol profesional del centrocampista alemán Malik Fathi y confirmó la marcha del guardameta vasco Oinatz Aulestia . Además, en las próximas horas también se oficializará la despedida del extremo zurdo de Burela Julio Delgado.

A estas bajas se pueden sumar la de muchos otros jugadores del plantel, como es el caso de Xisco Hernández, o la del técnico Manix Mandiola. Desde el pasado domingo el presidente Ingo Volckmann se ha reunido con el entrenador vasco en dos ocasiones y se espera que en las próximas horas haya una solución en un sentido u otro, después de que ambos hayan puesto sobre la mesa sus condiciones.

A la hora de tomar una decisión, en el club puede pesar la comunión que se ha creado ente Mandiola y la afición, que no entendería que no se renovara al técnico vasco, tras salvar al equipo del descenso.

La marcha del meta vizcaíno Aulestia era un secreto a voces. El carncerbero se encargó de anunciarlo el pasado domingo, minutos después de certficar la permanencia en Segunda B. El vasco, quien durante las dos últimas temporadas ha disputado 64 partidos con la elástica blanquiazul (consiguiendo mantener la portería a cero en 26 de ellos) hace tiempo que se encontraba a disgusto en el club presidido por Ingo Volckmann, quien en más de una ocasión ha mostrado su preferencia por el alemán Carl Klaus. Por su parte, Julio Delgado aterrizó en la isla durante el mercado invernal en la pasada campaña. Desde entonces ha disputado 34 partidos de Liga con la camiseta del Baleares y ha anotado un total de cinco tantos. En las próximas horas el club también hará oficial su marcha.

Además, el centrocampista alemán de origen turco, Malik Fathi, el jugador extranjero que más veces ha vestido la elástica del conjunto blanquiazul, anunció ayer su retirada del fútbol profesional. A sus 34 años, una lesión en el menisco de su rodilla le ha hecho tomar esta precipitada decisión. "He decidido terminar en el Baleares mi carrera en el fútbol, una carrera maravillosa que por suerte ha tenido un final feliz. El motivo que me ha llevado a precipitar mi retirada es que tengo el menisco roto de la rodilla y hay que operar, además esta temporada me he notado más lento, no tengo tanta velocidad. Por eso me parece mejor terminar", señaló.