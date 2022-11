El guitarrista Wilko Johnson, lo más parecido a un relámpago humano que ha pisado un escenario debido a su intensa manera de tocar y a sus anfetamínicos movimientos, falleció el lunes a los 75 años en su casa de Westcliff On Sea, al este de Londres, informó este miércoles su familia en un mensaje en Facebook.

A Johnson, nacido John Peter Wilkinson, le fue diagnosticado un cáncer de páncreas terminal en 2013; no obstante, se sometió a una operación experimental que duró once horas y 'resucitó' contra todo pronóstico. En 2014, cuando aún no sabía que disfrutaría de una larga prórroga vital, publicó en comandita con Roger Daltrey, el cantante de The Who, el elepé 'Going back home', al que seguiría en 2018 'Blow your mind'. En Barcelona pudimos ver en dos ocasiones al Johnson renacido, en el Teatro Apolo en 2016 y en la Sala Apolo en 2019, y en ambas fue, como siempre, un prodigio de electricidad.

Johnson fue miembro fundador de Dr. Feelgood, grupo de Canvey Island que en la primera mitad de la década de 1970 prefiguró la llegada del punk con su rhythm and blues afilado y directo a la mandíbula. Completaban la formación original de la banda estandarte del pub rock el no menos carismático cantante Lee Brilleaux (fallecido en 1994), John 'The Big Figure' Martin (batería) y John B. Sparks (bajo); cuidado con esos tipos.

En 1979 Johnson se incorporó a Ian Dury & The Blockheads, tremenda formación con la que se le pudo ver, cuero negro de la cabeza a los pies, en la fiesta del PSUC de 1981, en Montjuïc. En los Blockheads conoció al bajista Norman Watt-Roy, bajista que sería su mano derecha en la larga singladura de su trío, siempre memorable en directo, no tanto en disco.

Johnson interpretó al verdugo Ilyn Payne, la Justicia del Rey, en la serie 'Juego de tronos'.