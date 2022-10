David Puertas: «Considero extraordinaria la película ‘Amadeus’»

Mozart quizás sea el compositor de la historia de la música del que más se ha especulado o al menos sobre el que se han fomentado más leyendas y realizado más obras literarias y cinematográficas. Para que podamos aproximarnos al personaje, el profesor y divulgador David Puertas está ofreciendo un ciclo que ha titulado Mozat, el gran viatger: La vida d’un compositor en ruta.

Para Puertas hay tres compositores que, por encima de los demás, dan mucho que hablar, esos son Bach, Mozart y Beethoven, ya que sobre ellos se ha escrito mucho. Para todo divulgador «es un reto hablar de cualquiera de ellos para intentar decir o explicar algo que no se haya dicho antes; y por otra parte, hablar de cualquiera de esos tres asegura tener cierto público interesado».

Y si nos referimos a Mozart en concreto, el profesor Puertas añade: «Seguramente a raíz de la obra de teatro primero y de la película Amadeus después, el personaje ha creado más expectación que los otros dos».

Y es que realmente el film de Milos Forman acercó a un gran público el personaje del músico de Salzburgo, con historias y maneras de actuar del protagonista de muy dudoso criterio histórico. Pero, según Puertas, «Amadeus no deja de ser una gran película, de hecho, la considero extraordinaria y por eso, por sus valores cinematográficos, la gente se enganchó a ella».

Preguntado sobre si quedan aún elementos por descubrir de esos tres genios Puertas responde: «Sí, al menos por el gran público. Yo mismo a lo largo de ese ciclo intento mostrar cómo hemos ido avanzando sobre el conocimiento y el estudio de la música de Mozart, pues si en el primer catálogo que se hizo, se le atribuían 625 obras, ahora tiene más de 750, con lo cual podemos decir que sí, que la obra siempre está en continuo estudio». Y sobre el personaje ¿queda mucho por descubrir? Puertas contesta: «Pues seguramente sí, piense que todavía no sabemos exactamente cómo murió ni otros detalles de su vida. Sí, queda por estudiar. Si todavía se descubren cosas sobre la extinción de los dinosaurios, cómo no aparecerán elementos que permitan reubicar a personajes de hace dos siglos. Como ejemplo, yo mismo, preparando esas conferencias, he encontrado citas, cartas y noticias que me permiten indicar que es muy probable que fuera la manera de actuar del padre de Mozart, Leopold, el causante que su hijo no encontrara nunca un trabajo fijo, pues era de una pedantería ofensiva, lo que le cerró puertas de los grandes ambientes aristocráticos».

Otro tema es el de cómo han evolucionado las maneras de acercarnos y de interpretar la música de otro tiempo. Bach, en concreto, se ofrece hoy de manera muy diferente de como se hacía a mitad del siglo XX, pues con esos nuevos criterios de ofrecer la música tal como fue escrita en la época, la manera de tocarla ha cambiado radicalmente. Y añade Puertas: «Hemos tenido la suerte de vivir una época en la que la música de otras épocas se toca muy bien. Y en el caso de Mozart, desde hace treinta años, la manera de interpretarlo se ha depurado mucho, ha cambiado, debido a los estudios historiográficos y musicológicos. Aunque parece fácil interpretar a Mozart, no lo es en absoluto. Hasta hace tres décadas, había interpretaciones y grabaciones de Mozart que con la óptica de hoy no son defendibles. Aunque eso sí, tocar a Mozart, para un músico, es un auténtico placer. Recomiendo a los estudiantes de conservatorios que se acerquen a él, que interpreten sus cuartetos, pero que lo hagan con criterio, seguro disfrutarán mucho».

En ese apartado nos podemos preguntar ¿qué tienen las composiciones de Mozart que se han convertido en tan populares? Al respecto, para el profesor Puertas “eso es algo mágico, y es que esa música es reconocible, enseguida notamos que es de Mozart. Eso ocurre también con algunos pintores, que han conseguido que, sin conocer el autor, veas un cuadro suyo y reconozcas su autoría. Llegar a eso no es fácil ni lo puede tener todo artista, como digo es algo mágico».

Mozart marcó una época, el clasicismo. La segunda mitad del siglo XVIII en Viena, el nombre que sobresale es el de Mozart, junto al de Haydn. Y Puertas añade: «La figura de Mozart es tan grande que ha eclipsado otras de su época que también vale la pena escuchar. Los hijos de Bach, por ejemplo, el mismo Salieri y otros contemporáneos deben ser puestos en valor. Mozart es muy grande, pero no el único que hizo música en su tiempo».