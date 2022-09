David Alegret y José Antonio López interpretarán los papeles protagonistas de L’Arxiduc, la ópera en dos actos centrada en el aristócrata austríaco Luis Salvador con libreto de Carme Riera y música de Antoni Parera Fons que se estrenará los días 25 y 27 de noviembre en el Teatre Principal de Palma. Está previsto que hoy mismo se pongan las entradas a la venta, con unos precios que oscilan entre los 25 y los 80 euros.

El elenco, que se ha dado a conocer hoy en Ca n’Oleo, está encabezado por el tenor barcelonés David Alegret y el barítono murciano José Antonio López, en los roles del Arxiduc jove y el Arxiduc Vell, respectivamente; la mezzosoprano madrileña María José Montiel, protagonista de la anterior ópera de Parera Fons, María Moliner, que se pondrá en la piel de Catalina Homar; el barítono Pau Camero (encarnando al amigo-amante Wlasidlaw Vyborny); el también barítono barcelonés Joan Martín-Royo (emperador de Austria); el tenor mallorquín José Manuel Sánchez (Erwin Huber); y la soprano granadina María José Moreno (madre del Arxiduc). Completan el reparto de esta ópera, la primera producida por el Govern, los cantantes Toni Aragón y Josep Miquel Ribot (voces del pueblo), Marisa Roca (Antonietta madre) y Joan Laínez (Francesc Ferran).

“Es un elenco extraordinario”, ha afirmado Pablo Mielgo, director de la Orquestra Simfònica de les Illes Balears y responsable de la dirección musical de L’Arxiduc, quien ha apuntado que la selección de los cantantes se ha realizado merced a un “diálogo abierto” con Parera Fons y Paco Azorín, al frente de la dirección de escena.

“Como compositor me he sentido contento y a gusto en los raíles de Carme Riera”, ha confesado Parera Fons, quien ha avanzado que la ópera presentará a dos Arxiducs: el Vell, “que quiere dejar claro su vida, sus dudas y contradicciones”; y el Jove, “que es el mismo Arxiduc que dinamiza sus pensamientos y secretos”.

“Para mí ha sido un desafío entender el silencio y las dudas del Arxiduc Vell. A través de Carme Riera me he enterado de detalles del personaje que desconocía”, ha añadido el Premio Nacional de Música 2016.

Antoni Parera Fons ha explicado que musicalmente la obra es una composición para gran orquesta y dispondrá probablemente también de grupos más reducidos para diferenciar mejor los planos sonoros y los tiempos simultáneos. “Musicalmente, he seguido estrictamente el libreto de mi amiga Carme Riera, en el que se plantean claros y oscuros del archiduque. Me he adentrado en los sentimientos y diferentes atmósferas para conseguir una descripción y evolución lo más precisa del protagonista”, ha dicho Parera Fons.

“Estoy muy contento de haber compuesto una ópera de un personaje tan atractivo y culto que fue tan importante dentro de la sociedad mallorquina”, ha añadido sobre una obra dividida en dos actos con una duración de dos horas y media.

Además, Parera Fons ha querido subrayar la implicación de los cantantes: “No hay un día que no me haya llamado algún cantante para pedirme cuestiones musicales y contextuales. Algunos personajes centrales son de gran voltaje vocal y dramático”.

La también Premio Nacional, en este caso de las Letras Españolas 2015, Carme Riera, ha subrayado la “ilusión” que le hacía “colaborar” con Parera Fons, a quien ha definido como “uno de los mejores compositores de ópera documental del mundo”. En el libreto, Riera ha querido plasmar la vida y las relaciones sociales del archiduque a su llegada a Mallorca. “Por eso he tenido como referente Die Balearen, una obra magna para conocer la sociedad, la economía y la vida de las Illes Balears en aquella época y que, hoy en día, continúa siendo todo un referente por los estudiosos e historiadores”.

Riera ha recordado que el archiduque Luís Salvador fue un intelectual que se interesó por las ciencias naturales y las lenguas clásicas. “Es por este motivo que la ópera, además de estar escrita en catalán (idioma que aprendió durante su estancia en las Illes Balears) también está escrita en italiano y alemán. Hemos considerado que un personaje tan interesante tenemos que intentar que se conozca no sólo en Mallorca sino en todo el mundo”, ha manifestado Carme Riera.

Paco Azorín ha puesto de relieve “la importancia de crear una ópera contemporánea cuando sólo se estrenan una docena de gran formato al año en todo el mundo”. Por ello, ha celebrado que el Govern produzca íntegramente una obra que “pasará a formar parte del repertorio de óperas contemporáneas”.

En este sentido, Pablo Mielgo ha destacado también el hito de que “una sola institución y una orquesta pongan sobre el escenario una ópera de gran formato”.

Por su parte, el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company, ha señalado “la importancia de un proyecto cultural iniciado la pasada legislatura y que se ha materializado gracias al compromiso del Govern y de dos grandes personalidades culturales de Balears como Antoni Parera Fons y Carme Riera con una obra conectada con Mallorca y que a la vez la internacionaliza”.