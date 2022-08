Stephen Bates: «Me interesa ennoblecer lo ordinario a través de la arquitectura»

El misterioso título de la charla del arquitecto Stephen Bates en el Club Pollença, Figures, doors and passages (figuras, puertas y pasillos), quedó aclarado cuando el que está considerado uno de los grandes teóricos de la profesión explicó qué le importa: «Siempre me han interesado las cosas ordinarias, la forma en que podríamos ennoblecer y dignificar la vida cotidiana a través de la arquitectura. Esto significa mirar las cosas que se dan por sentadas para poder entenderlas ergonómicamente, antropomórficamente y culturalmente; verlas como parte de una experiencia física y emocional. La altura del pomo de una puerta, la sensación de un interruptor de la luz, la forma en que lo viejo, tan familiar, puede ser reinterpretado para mantener la huella del pasado, pero también para sentirlo nuevo y relevante...», señaló en la conferencia del lunes durante la Setmana d’Arquitectura i Disseny. Bates añadió que «esta actitud no se refiere solo a la intimidad del mundo doméstico, sino también a la ciudad».

Premiado con la Medalla de Oro Heinrich Tessenow y el Erich Schelling, uno de los premios más importantes de la profesión en Alemania, el londinense tiene una gran relación con Mallorca. En mayo trajo a sus estudiantes de la Universidad de Múnich para llevar a cabo in situ un proyecto bajo el título Forma del terreno e infraestructura, que desarrollaron en seis emplazamientos, tal como relató a los 160 asistentes que abarrotaron el auditorio del Club. Stephen Bates está interesado en la construcción tradicional de Mallorca y en los proyectos que actualmente está ejecutando el Institut Balear de l’Habitatge, en los que ha participado. Fue jurado de este organismo público en 2020 en tres concursos para crear viviendas de alquiler asequibles en Menorca, Ibizay Formentera. «Me pareció importante apoyar el gran trabajo del instituto, que se enfrenta a la emergencia de la vivienda y a la climática buscando soluciones pasivas desde el punto de vista medioambiental y revitalizando las tradiciones locales de construcción», como destacó. Y concluyó con una frase de un colega, Luiggi Caccia Dominioni, que él comparte: «El papel de un arquitecto también es suscitar una serie de emociones».