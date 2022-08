El grupo de rock alternativo escocés Texas aterrizó este viernes en el escenario de Port Adriano en el marco del PAM.

Texas conmemoró el 30 aniversario de su álbum debut, Southside, con los ovacionados éxitos atemporales I Don’t Want A Lover, Halo, When We Are Together o Black Eyed Boy. Sharleen Spiteri demostró no haber pasado de moda y seguir llenando, no solo recintos, sino los corazones de los amantes del britpop de los 80. Un concierto que reunió a nostálgicos y amantes del rocanrol más puro.