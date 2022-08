Sebastián Pons: «Debemos apostar por la producción local y artesanal, tiene más alma»

De residir en Nueva York y trabajar con Alexander McQueen a afincarse en la isla y dedicarse a crear cultura mallorquina. Sebastián Pons presentará la nueva colección de su firma, Muchache, este sábado en su atelier. El diseñador ha hecho limpieza de sus 50 años de vida y, mirando entre los cajones, ha encontrado Baldeo.

¿Qué mensaje hay tras Baldeo?

Hay varios mensajes. Cuando un diseñador hace una colección elige unas telas, unos colores y un tema. En este caso fue un producto del azar. Me inspiré en el baldeo, esta tradición de Mallorca, de los pueblos, cuando una vez al año sacas todo fuera de casa y revisas cajones. Cosas que tienes medio olvidadas. Lo que salió de mi propio baldeo me inspiró para crear la colección. Hay un mensaje de rescatar el pasado y renovarlo para el presente. También hay un mensaje sostenible. Que a la hora de comprar deberíamos mirar lo que ya tenemos para darle una segunda vida, reciclarlo o reutilizarlo.

¿Qué salió de su ‘baldeo’?

Es una metáfora del repaso que haces de tu vida cuando llegas a los 50. Es ver por dónde he pasado. Mi etapa en Inglaterra como estudiante —que me marcó mucho—, mi etapa en Nueva York, mi etapa con Alexander McQueen… Distintas etapas que he intentado reflejar en esta colección.

Tras 50 años, 35 dedicados a la moda, ¿qué ha cambiado?

He crecido y he madurado. El mundo también ha dado un vuelco muy grande. Se está hablando mucho de medio ambiente, de moda sostenible, de impulsar proyectos que mejoren la situación que tenemos. También gracias a las redes sociales puedes estar en cualquier parte del mundo y que llegue tu mensaje. Si hace años hubiera hecho lo que hago ahora, en un pueblo de Mallorca, se habría quedado en nada. Ahora puedes seguir creando sin estar necesariamente en una capital de la moda. Lo que me apasiona es la ropa y los tejidos. Yo quiero seguir haciendo moda. Toda la farándula que hay ligada al mundo de la moda no me interesa.

¿Qué tiene de Mallorca esta colección?

Todo. Todo lo de mi marca, Muchache, lo he creado especialmente para Mallorca. Si yo diseñara Sebastián Pons haría cosas diferentes, creo que haría sastrería o vestidos de noche para un público más específico. Pero al querer residir y trabajar en Mallorca encontré oportuno hacer una marca que encajara con la gente de aquí, con sus valores y su estética. Todos los tejidos, los colores y las formas de mi colección gritan «Baleares». Prendas ligeras, que se mueven con la brisa y son como una segunda piel. La colección está inspirada en el verano de Mallorca. La isla además está estratégicamente situada entre África y el sur de Europa y bebe de ello.

Habla de un potencial de colores y tejidos, ¿cómo ve la industria de la moda en Mallorca?

No hay industria de la moda en Mallorca. Aparte de la producción del calzado y la piel de ciertas partes de la isla, de los cuales desconozco su situación, la producción textil es nula. Solo siguen activas las fábricas de producción de tela de llengües pero la materia prima la tienes que importar. No hay fábricas que hagan ropa aquí. Entonces se queda todo en lo artesanal y realmente es lo que tiene relevancia. La isla está dedicada al sector turístico. Recibimos miles de visitantes y con la ropa podemos hacer cultura de la isla. Crear una imagen y vender nuestras costumbres. Es una gran satisfacción, para mí, que la gente venga aquí y compre productos de la isla. Además, hoy en día, si tienes una producción masiva ya sabemos de dónde viene, como por ejemplo de China. Es lo que está haciendo todo el mundo. Creo que tenemos que destacar por cómo hacemos nosotros las cosas. Debemos apostar más por este tipo de producción artesanal y local que por producciones masivas, tiene más calidad y más alma. La artesanía es cultura.