Antonino Paone es un venezolano con mucho carisma, que en tan solo cuatro años ha conseguido convertirse en "el chico más guapo" de Balears. Un alma competitiva y con ganas de conseguir la banda del concurso de belleza nacional. ¿Se convertirá también en el más atractivo de España?

El certamen se celebrará la próxima semana en Nerja (Málaga), donde concurrirán los representantes de las distintas comunidades autónomas. Paone explica en esta entrevista cómo se está preparando física y mentalmente para esta cita.

¿Cómo y por qué empezó en el mundo de los concursos?

Esto para mí es un campo nuevo, no tiene nada que ver con lo que yo he hecho antes. El año pasado competí como culturista natural en el WNBF, que es una competición a nivel nacional de alto rendimiento, donde se hace body building natural, sin química. A través de esta competición se pusieron en contacto conmigo porque destaqué muchísimo, no solo a nivel físico, también de rostro, pose y las fotos que se subieron gustaron mucho. Me contactaron directamente para ver si quería representar a Balears.

P: Usted es venezolano, ¿qué le trajo hasta Balears?

R: Fue un proceso interesante. Me fui de mi país, Venezuela, por la situación sociopolítica y económica. Esto nos hizo a mí y a mi familia dar ese paso, salir de allí, como tantos venezolanos. No es que haya sido algo planeado, ha sido como cosa del destino. Nunca había oído hablar de Mallorca. Si hace cinco años me preguntas por Mallorca no habría sabido responder. Mi padre es italiano y vino primero, se enamoró de la isla y nos dijo que a lo mejor sería bonito venir aquí a vivir.

P: Eres candidato a Míster España 2022, ¿cuándo y dónde se celebrará el certamen?

R: Será en Nerja, que está muy cerca de Málaga. Yo no conozco esa zona y me hace mucha ilusión. Me voy el 2 de agosto, ya no queda nada, y el 6 será la gala final. Nos someteremos a diferentes pruebas durante esos días.

P: ¿Cuáles son esas pruebas que tienen que hacer?

R: Las pruebas serán de carácter, habilidades, multimedia, deporte... la belleza no es lo único que se valora.

P: ¿Cómo se está preparando?

R: Ahora me estoy centrando en lo mental, la parte física es algo que ya llevo muchísimo tiempo entrenando. El año pasado llevé mi cuerpo al límite con los entrenamientos y las dietas. Este año no necesito llegar a esos porcentajes tan bajos de grasa, ni comer tan poca comida, pero sí tengo que mantenerme lo mejor que pueda físicamente. Y esa parte mental es para centrarme en por qué yo he aceptado este nuevo reto y en qué puedo marcar la diferencia en el certamen.

P: ¿Se ve con posibilidades de ganarlo?

R: Por supuesto, yo estoy aquí para ganar. El hecho de participar es bonito, pero yo soy una persona supercompetitiva. Si voy allí es para llevarme una de las bandas. Creo que puedo hacerlo, puedo ganar. He visto a mis compañeros, tienen mucho talento, pero yo soy muy bueno. Tengo ciertas ventajas, no solo en la parte física, soy coach y orador motivacional. Las situaciones que he vivido en Venezuela me han hecho querer ayudar a las personas a que se superen a sí mismas.

P: ¿De pequeño ya se imaginaba que este sería su futuro?

R: Para nada, yo pensaba que sería abogado en Venezuela y que ahí se acabaría mi historia. Nunca sabes las vueltas que puede dar la vida. Yo estoy enamorado de Balears y sobre todo de Mallorca, que desde que he llegado me ha acogido como suyo. No ha sido un proceso fácil pero sí muy bonito.

P: ¿Cuál es su rutina para mantenerse guapo?

R: La alimentación es uno de los puntos más importantes, tengo una dieta bastante estricta, que se basa en pan pita, atún y ensalada. Tengo ventajas, el alcohol no me gusta, no tengo ningún tipo de adicción, ni soy muy fiestero pese a que este mundo está muy conectado con la farándula.

P: ¿Entrena muchas horas al día?

R: Entreno de cinco a seis veces por semana durante una hora y media cada día.

P: ¿Se dedica únicamente a esto?

R: Me dedico a esto a tiempo completo.

P:¿Tiene estudios universitarios?

R: Empecé la carrera de Derecho en Venezuela y me he mezclado mucho con el mundo jurídico. Allí nunca ejercí porque son cinco años la carrera y no llegué a terminar, me faltaron cuatro asignaturas. Pero cuando vine a España hace cuatro años intenté convalidar con la universidad de Balears, pero al final lo congelé, me di cuenta de que era muy joven y que tenía potencial en otros campos y dije, ¿por qué no?

P: ¿Le gusta la moda?

R: La verdad es que no. No soy una persona de modas ni de tendencias, soy una persona muy sencilla y muy humilde. Pero sí que represento a Hera Mallorca, que es una marca de ropa que confió en mí desde el principio. Y José Nola se encargará de vestirme para la gala final del concurso nacional.

P: ¿Como ciudadano que es lo que más preocupa?

R: Actualmente, la inmigración y la política me preocupan muchísimo. Yo soy inmigrante, sin embargo, creo que si una persona viene a España tiene que realmente querer sumar al país y no restar. He visto a gente extranjera que llega aquí y quiere implantar sus costumbres de fuera y eso no está bien. Si vienes aquí tienes que intentar adaptarte a cómo se vive aquí. Y, por otro lado, el tema socialista. Ya lo viví en Venezuela y considero que es una plaga que se propaga muy rápido, promete muchas cosas bonitas, pero que en un período de largo plazo nos damos cuenta de que realmente es un desastre.

P: ¿Hay algún político o política que le resulte especialmente atractivo?

R: La verdad es que hay uno que me llama mucho la atención, no estoy de acuerdo con todo lo que comenta, pero sí con algunas cosas de las que habla y creo que tiene mucho sentido. Es muy polémico este personaje y reitero, no todo lo que dice me gusta. Es Santiago Abascal.

P: ¿Cuál ha sido el último libro que ha leído?

R: Me encanta leer, sobre todo de autoayuda y motivación. Lo más importante es lo que tú aportas como persona. El último que estuve leyendo es El monje que vendió su Ferrari, y otro que me gusta mucho es El Alquimista.

P: ¿Se siente observado cuándo camina por la calle?

R: Sí, sí, bastante. Ya me lo tomo como algo normal, sobre todo por el desarrollo muscular. Pero sobre todo es por la energía: yo creo que si vibras en una buena sintonía, llamas la atención, y yo creo que llamo muchísimo la atención.

P: ¿Alguna vez le han parado para hacerse una foto con usted?

R: Cuando hago de modelo sí se paran, tanto chicos como chicas me han pedido fotos.

P: Si fuese jurado en el concurso nacional, ¿a qué daría valor para decantarse por un candidato u otro?

R: El corazón, eso es lo más importante en las personas.

P: ¿Cuáles son sus proyectos de futuro más cercanos?

R: Tengo varios, uno de ellos es adentrarme en el mundo de la actuación en Madrid, que iré después del certamen. Quiero vivir esta nueva experiencia, no quiero dejarme nada por hacer, ni quedarme con el ¿qué hubiera pasado?

P: ¿Qué es para usted la belleza?

R: Realmente es un reflejo de lo que somos en el interior. ¿Cuánta gente hay muy guapa por fuera pero por dentro no tienen absolutamente nada? Para mí la verdadera belleza es la esencia que tenemos.