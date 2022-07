L'òpera de Brook

El 1947 fou nomenat director del Covent Garden de Londres, càrrec que va exercir durant uns anys, en els qual va fer signar una Salomé amb decorats de Salvador Dalí i unes Noces de Figaro mozartianes, així com un Eugene Onegin al Metropolitan de New York. Ara bé, ben aviat va deixar aquesta responsabilitat, ja que veia molt difícil treballar amb les grans veus plenes de divisme. De fet abandonà l’òpera per un temps, que fou massa llarg, sens dubte.

