John Cleese deleitará con su humor sarcástico a los fans de Monty Phyton en Mallorca

El alto de los Monty Phyton, John Cleese, llega a Mallorca con su longevo y aclamado monólogo Last time to see me before I die. El humor punzante y crítico del más conocido del grupo británico se ha hecho esperar en la isla porque la pandemia obligó a cancelar su espectáculo en 2020. Puede que esta sea la última oportunidad de verle antes de que muera, como dice el título de una obra en inglés que representará el 17 de junio en el Auditorium de Palma y donde no dejará títere con cabeza.

La sala escénica situada en el paseo Marítimo ofrece una única función a las 20,30 horas y ya ha vendido la mayoría de entradas, aunque todavía quedan algunas a 75 euros (premium), 65 (platea) y 45 (anfiteatro). Cleese anima en las redes sociales a «levantar el culo» y comprar las localidades que quedan. «Vengo a Mallorca a haceos reír», como advierte quien también ha manifestado en varias ocasiones su interés en adquirir una vivienda en la isla. El actor y comediante formó el legendario grupo Monty Phyton junto a Graham Chapman, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones y Michael Palin; y es el único que queda vivo de los creadores de un humor surrealista que en los años 60 y 70 revolucionó la televisión en su país. Se hicieron conocidos en todo el mundo con películas como Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores (1975), La vida de Brian (1979) y El sentido de la vida (1983); y tras seguir posteriormente cada uno su camino, en 2014 se unieron de nuevo en una función en Londres cuyas localidades se agotaron en menos de un minuto. John Cleese se hace llamar «Juan Queso» en el vídeo que ha grabado para promocionar su monólogo en Mallorca porque su padre se apellidaba Cheese y lo cambió. Nacido en Somerset en 1939, al padrino de la comedia moderna le gustan «los lemurs, el café y el vino», como dice en sus redes sociales quien también es conocido por la serie televisiva Fawlty Towers y varias películas, como Un pez llamado Wanda, Criaturas feroces y Harry Potter y la piedra filosofal. En 2016 fue homenajeado en el VII Festival Internacional de Literatura y Arte con Humor Ja Bilbao en reconocimiento a su carrera consagrada a hacer reír. Con más de ocho décadas a sus espaldas, dice que dejará de dedicarse al humor profesionalmente cuando finalice esta gira, donde combina los gags cómicos y la crítica social de forma aguda y punzante. Los espectadores en Mallorca que lo disfruten podrán decir que fueron los últimos que tuvieron la oportunidad de verle antes de morir.