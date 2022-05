Bibiloni i més

Baltasar Bibiloni és un dels grans de la nostra música, faci el que faci el resultat és ple d’interès. Ho podreu comprovar aquest cap de setmana, ja que el grup Art Vocal Ensemble presenta un monogràfic dedicat al compositor de Binissalem. La cita és doble, avui dissabte al seu poble, a l’església de Santa Maria de Robines (20h) i demà a Palma, en el Museu de Mallorca (19.30h). En el programa, La posada de la núvia, sobre textos del poeta Llorenç Moyà, binissalemer com ell, a més de l’estrena de Iam Hies Transiit, per a cor a capel·la. Llorenç Gelabert dirigirà la formació, que comptarà també amb les participacions de Júlia Farrés-Llongueras (soprano), Tomeu Bibiloni (baríton), Mario Isaac Vallés (clarinet), Daniel Regincós (violoncel), Anna Balvak (piano) i Coral Nit de Juny (dirigida per Rita Ferrer Miquel).

Si el que vos agrada és la música d’arrels brasileres, avui horabaixa a la Fundació Coll Bardolet de Valldemossa (20h) teniu Pedro Rosa, el qual mostrarà una mescla de temes propis i d’altres artistes. Els amants de la música antiga tenen una cita avui horabaixa a Sa Congregació de Sa Pobla (19h), ja que hi actuarà el duo format per Guillermo Femenias (arxillaüt) i Blai Justo (violí), interpretant obres del segle XVII. Demà diumenge i en el Teatre Mar i Terra de Palma (19h), Coplas del alma amb l’actriu Charo López que recitarà versos de San Juan de la Cruz, Santa Teresa, García Lorca , Machado o Miguel Hernándea, mentre l’acompanyaran el baríton Luis Santana i el pianista Francesc Blanco. A la mateixa hora de demà i a l’església del Convent de Manacor, l’espectacle La música que feu ballar al rei sol, amb l’orquestra Ars Musicae. Una producció que inclou els textos de Molière i la música de Lully. I, com sempre, totes aquestes propostes van precedides de la que avui, com cada dissabte, ens presenta Miquel Bennàssar a l’orgue de Sant Bartomeu d’Alaró (11.30h) dins el cicle Els Matins de l’orgue. En el programa d’avui obres de Bach, Pachelbel, Antoni Martorell i Vincnt Lübeck.