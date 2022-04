Nicole Moudaber, Edu Imbernon, Kiko Navarro, Javitoh, Patrick Topping, Rodríguez Jr., Manu Sánchez y Guri ft. Eider son algunos de los atractivos del cartel de la primera edición del Brunch - in the Park. Un festival dedicado a la música electrónica que se celebrará los días 30 de abril y 1 de mayo en el Parc de sa Riera de Palma.

El propósito de los organizadores del festival es «acercar a los amantes de la música electrónica los mejores artistas internacionales y de la escena nacional y local. Los asistentes podrán disfrutar de sesiones de música electrónica a la luz del día, sin tener que trasnochar, en esto se basa el formato destinado a los brunchers». El director de Sharemusic!, la promotora musical del festival Brunch -In The Park Mallorca, Felipe Menéndez, destaca la importancia de poder acoger en Palma un festival de estas características y con estos valores asociados. Menéndez lamenta que Brunch -In The Park Mallorca haya estado paralizado durante dos años por la pandemia.