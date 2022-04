MÚSICA PEL CAP DE SETMANA

Com que demà és Pasqua, les propostes musicals del cap de setmana es concentren, majoritàriament avui, dissabte, tot i que demà i dilluns també en trobam algunes. Anem a veure:

Avui horabaixa, l’església del Convent de Sant Agustí de Felanitx (20h) serà l’escenari d’un concert del cicle de Primavera 2022. Es tracta d’una nova interpretació de la Jove Orquestra Illes Balears, dirigida per Joan Barceló, en la qual hi participaran els solistes de fagot Daniel Fernández i Joan Vidal al fagot. En el programa, el Concert per a dos fagots del compositor txec Johann Baptist Wanhal i la Simfonía número 9 d’Antonín Dvorák, coneguda com a Simfonía del Nou món.

A la mateixa hora, en el Teatre Principal d’Inca, el cicle Jazz al Principal presenta l’Ernesto Aurignac quartet, liderat per un dels saxofonistes més destacats del panorama del jazz actual i gran exponent de la tradició iniciada per Charlie Parker. Acompanyaran Aurignac: Ramon Prats (bateria), Moisés P. Sánchez (piano) i Antonio Miguel (baix).

Sense fugir del jazz, però en una altra línia, el Teatre Principal de Palma (també a les vuit del vespre) proposa l’actuació del grup Ovella Negra, que fusiona la música tradicional de Mallorca, el jazz i la dansa, la qual cosa dóna moviment a l’espectacle. Joan Frontera, al piano, és qui ha fet els arranjaments i compta amb la col·laboració de Teo Salvà a la bateria i Pablo di Salvo al contrabaix, un trio que farà sonar jotes, boleros i fandangos en format jazzístic. Un equip de set ballarins posaran la part de moviment, amb coreografies de Catin Luna.

Per altra banda, a la sala Es Gremi de Palma (també a les 20h), actuació de José González, un cantautor suec d’arrels argentines que presentarà el seu darrer disc Local Valley.

Sortint d’aquestes línies i en un horari diferent, avui (21.30h) i demà diumenge (17h) a l’Auditòrium de Palma, el musical Full Monty, basat en la pel·lícula del mateix nom de 1997.

El mateix escenari, dilluns, la International Ballet Company presenta un dels clàssics de tots els temps, La bella dorment de Txaikovski. Serà en una única funció a les 18h.