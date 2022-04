Treinta librerías asociadas al Gremi de Llibreters de Mallorca saldrán a la calle e instalarán sus puestos expositores y de venta de libros el próximo 23 de abril para celebrar Sant Jordi, con el apoyo del Consell y el Ayuntamiento de Palma.

Según ha informado el Gremi de Llibreters, los libreros se han distribuido entre diez puntos de la ciudad con el objetivo de "garantizar que la gente pueda mirar y comprar los libros con distancia y tranquilidad" durante esa jornada, que se prevé más concurrida ya que será sábado. Pese a la pandemia, el año pasado la jornada contó con numerosa asistencia de ciudadanos.

Las paradas de las librerías instaladas el día de Sant Jordi en la calle abrirán entre las 9 horas y las 21 horas.

Además, desde el jueves 21 de abril hasta el domingo 24, las librerías participantes y las que forman parte del Gremi ofrecerán un 10 por ciento de descuento para poder «facilitar las comprar seguras y animar a los lectores» a celebrar el Día Mundial del Libro.

Las librerías que participarán en el próximo Sant Jordi en Ciutat serán: Abacus, Come in Palma, Curolletes, El Corte Inglés, Es Raconet, Espai Caramulls, FNAC, Gotham Còmics, Ínsula Literaria, La Biblioteca de Babel, La Casa del Libro, La Librera del Savoy, La Salina, Literanta, Librería Agapea, Little Rata, Llibreria Baobab, Llibreria Campus, Llibreria Drac Màgic, Llibreria Embat, Llibreria Finis Africae, Llibreria Lluna, Llibreria Quart Creixent, Llibres Lila i els contes, Llibres Colom, Llibres Ramon Llull, Metropolis, Quars Llibres, Rata Corner y Univers del còmic.

Según ha indicado el Gremi de Llibreters, estas librerías repartirán sus puestos entre el paseo del Born, La Rambla, plaza de Cort, plaza del Marqués del Palmer, plaza Major, Verge de la Salut, Sant Miquel, plaza de la Porta Pintada, plaza España y la calle Blanquerna.