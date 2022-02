El Rei artús i molts de llibres

Comencem pel final i recomanem el concert que demà diumenge ens proposa Studium Aureum a l’auditori del Conservatori (19:30h, amb introducció explicativa a les 19 a càrrec de la sempre il·lustrativa Mercè Pons). Un monogràfic d’òperes i semiòperes d’Henry Purcell, amb fragments de Dioclesian, The Fairy Queen, The Tempest, King Arthur, Timon of Athens i Dido & Eneas. Solistes vocals i cor seran acompanyats per un grup instrumental amb instruments d’època o còpies fidels.

Tornant enrere en el temps, avui tenim altres propostes musicals interessants com la que cada dissabte fa l’organista Miquel Bennàssar a l’orgue d’Alaró (11.30h) dins el cicle Matins de l’orgue. En el programa obres d’Arnold Bunckhorst, Sweelinck, Bach i una improvisació feta pel propi organista. També avui i a l’Auditori d’Alcúdia (18h), la companyia de dansa Pasodos presenta una producció per a tota la família, en la qual el tot gira entorn al conte del Flautista d’Hamelin. La direcció i coreografia són de Gavin De Paor, qui també s’encarrega de la dramatúrgia, al costat de Laura Macías. La música original és de Jose Teixidó i el vestuari de Maika Vilela. L’espectacle es repetirà demà diumenge a l’Auditori de Manacor (18h). També avui, en el Teatre Principal d’Inca (19h), sessió de música de cinema amb l’Orquestra de Cambra de Mallorca, dirigida per Bernat Quetglas. En el programa, fragments de la banda sonora d’Star Wars. I no podem deixar de donar l’enhorabona a la llibreria Quart Creixen de Palma pel seu quarantè aniversari. Quatre dècades oferint bona literatura en català. És per això que avui i en el Teatre Xesc Forteza de Palma (19h), Miquel Brunet es vol sumar a la celebració oferint el seu espectacle Ferments, en el qual intervenen també músics com Biel Majoral i Sofia Domènec, entre d’altres.