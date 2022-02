Un “encantado” Carlos Latre (Castellón de la Plana, 1979), muy metido en la piel de Rafa Nadal, ha presentado hoy en el Auditorium One Man Show, que le traerá a Palma los días 11, 12 y 13 de marzo. Un show que se estrenó en junio de 2021 y que tuvo dos pequeñas temporadas en Madrid y Barcelona, y que el próximo mes, “actualizado y renovado”, empezará gira en Mallorca.

“Lo de empezar gira en Mallorca se remonta al Yes, we Spain. Desde aquel espectáculo siempre comienzo en Palma porque la familia Ferragut y la ciudad fueron los primeros que confiaron en mi. Yes, we Spain fue mi primer show teatral y muchos teatros no confiaron en mí y nos cerraron las puertas”, ha confesado Latre.

El popular humorista, considerado uno de los mejores imitadores de España, asegura que “el de Palma es un público termómetro” que puede parecer “frío” pero que “responde en todos los momentos en que yo pensaba que reiría. Si un gag no funciona en Mallorca probablemente no lo hará en el resto de España”.

En One Man Show, en el que imitará a cerca de 150 personajes, quiere “reflejar un Latre en esencia”, señala un humorista que presume de “25 años de carrera” y que está “consolidado como showman”. El espectáculo, ha remarcado, “nació con la vocación de hacer reír tras un tiempo realmente oscuro en el que todos perdimos la noción de la realidad”.

El montaje tendrá una duración de 1 hora y 35 minutos. “No puede alargarse más porque el público se cansaría de reír”, aclara. Y la actualidad y la improvisación serán sus motores. “Si hoy fuera la función hablaría del capo Osmani, del Real Mallorca, a ver si sube un poquito, y del caso Ayuso con Casado. Ya veremos lo que pasa de aquí a un mes, pero habrá personajes de Mallorca, eso seguro”, y no faltará “Rafa Nadal y la locura del último Open de Australia”, ha adelantado.

La Casa Real, la infanta Cristina, Fernando Simón, Miguel ‘No sé’ Bosé, Iker Jiménez, Florentino Pérez, Messi, Raw Alejandro, Maluma, Aitana y Zoilo, y “lo guapo que es el presidente Sánchez” son otros personajes y temas que protagonizarán One Man Show, en el que la música tendrá un papel principal.

“Tengo 600 personajes en mi cabeza. ¿Si alguna vez he estado al borde de la locura por eso? No lo sé, y si lo he estado no me he enterado, pero sí me ha servido para saber quién soy y encontrar mi propio yo”, ha confesado Latre, quien recientemente ha participado en una investigación para analizar su cerebro en la Unidad de Neurología Cognitiva y Afasia de la Universidad de Málaga, cuyos científicos evaluarán su extraordinaria habilidad como imitador de voces.

Al también actor, presentador y cantante le gusta probarse en otras disciplinas aunque sabe por lo que es reconocido, por su capacidad para imitar. “Hay que ser oveja negra, ir un poco por libre, por donde no hay pisadas”, defiende.