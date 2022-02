II Festival Internacional d'Orgue: Torrent es Bach

5* Cierto, Torrent es Bach i no solamente como metáfora, pues la palabra torrent (en catalán torrente, riachuelo) es bach en alemán. Así que no había mejor apellido para esa mujer, Montserrat Torrent, que ha sido, durante décadas, la mejor intérprete de las obras para órgano del maestro de Eisenach. Montserrat Torrent es, toda ella, espiritualidad. Lo que cree, lo que siente, lo que declara en sus entrevistas, es lo mismo que luego transmite a través del teclado. No se puede ser más coherente, sinceridad por encima de todo.

La instrumentista catalana estuvo el pasado fin de semana en Mallorca, dando dos recitales con programas diferentes, pues cada uno de ellos se ajustó a las condiciones de los instrumentos. En Palma, inaugurando la tercera edición del festival de Santa Creu, abrió con Joan Cabanilles, el compositor valenciano de quien se conservan en Felanitx unas partituras. Cabanilles siempre atrae y en este caso sirvió de prólogo a una sesión que continuó con el menos conocido, pero también solvente, Johann Caspar Ferdinad Fischer, de la misma época que el anterior, el Barroco. Y luego llegó Bach. Sí, con una de sus obras más emblemáticas que reúne en sí misma diversos aspectos y formas musicales: el coral, la fantasía y las variaciones. ¿Puede pedirse más? Y como era de esperar, ese Bach llenó de arte, aún más si cabe, la iglesia de Santa Creu, llena a rebosar de un público que quería escuchar a ese prodigio de la música que es la intérprete de más de noventa años. Luego siguió una obra breve de Georg Böhm, para terminar con una de las sonatas para órgano de Mendelssohn, el gran descubridor de Bach, pero a su vez, otro de los grandes de la historia de la música. Aplausos, muchos, al final de la sesión. Merecida ovación a una de las grandes y más queridas intérpretes. Queridas, sí, cosa que se hizo evidente cuando numerosas personas la esperaron a la salida para fotografiarse con ella. Torrent, diva, divina.