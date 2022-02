Cinco autores nos cuentan por qué se debe leer 'Ulises', de James Joyce... o no

No pocos se han quedado en el camino de la lectura del 'Ulises' de James Joyce la novela que abrió las puertas a la modernidad. Naturalmente, no pasa nada si no se es capaz de leer una obra que jamás se lo puso fácil al lector. Laura Fernández, Rodrigo Fresán, Javier Pérez Andújar, Agustín Fernández Mallo y Kiko Amat contestan a nuestra pregunta.

Laura Fernández Por el placer. Para el escritor es quizá la mejor (y la más apasionada) caja de herramientas que existe, ¡contiene todas las formas, y en su más exuberante y frondosamente delirante formato! Y para el lector es un reto, ¡una selvática aventura estilística! Cada palabra en Joyce parece estar gritando como un adorable bebé, está en su exacto lugar y de una manera casi recién nacida en su momento. Es el mapa de todo aquello que ha intentado expandir el campo de batalla (literario) desde entonces, y por lo tanto, un 'must' para cualquier ávido y entrenado lector. Rodrigo Fresan Una de las mejores razones para leer el 'Ulises' es ya no tener que pensar en que uno tendría que leer el 'Ulises'. Otra razón es --desde entonces y desde ya y hasta el infinito y más allá-- la de enfrentarse a un momento único y transformador en la historia de la novela y, por lo tanto, si se le da oportunidad y concentración, también único y transformador en la historia de un lector. Es decir, aprender a leer de nuevo aunque ya se crea saber leer. Después, por supuesto, ponerse a pensar en leer 'En busca del tiempo perdido' y 'El hombre sin atributos' y 'Moby-Dick' y... Javier Pérez Andújar El 'Ulises' hay que leerlo por lo mismo que hay que escalar el Everest. Porque está ahí. Y te gusta escalar. Y sentir que el libro siempre es más grande que tú. Y que en el fondo te entiendes con él. Los libros se leen para ver qué dicen pero también para hablar de ellos. Lo fascinante del 'Ulises' es que saca de tu cabeza todos los lectores que has sido y los pone en marcha. Agustín Fernández Mallo La importancia de Ulises no sólo está en que funda la novela que se haría en el siglo XX (vanguardias y posmodernismo), y XXI (literatura en red), sino también porque es la viva expresión de toda una época cultural, principios de siglo XX, en la que las artes y las ciencias se alinean y eclosionan simultáneamente con una potencia quizá sólo comparable a la del Siglo de las Luces. Kiko Amat 'Ulises' es un galimatías, simple y llanamente. Leerlo me recordó a la cascada de sinsentidos que escupían por la calle los locos de mi pueblo. No, la coherencia o la inteligibilidad no es el fuerte de Joyce. Y sin embargo, hay técnica en su locura. Podríamos decir que esta novela es solo técnica. Estilo en estado puro y a la historia que la zurzan. Después de todo, solo el vulgo se interesa por cosas mundanas como el sentimiento y la trama.