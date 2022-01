Tres propostes musicals

Podem començar el cap de setmana musical anant a Alaró (11.30 h.), ja que, com cada dissabte, segueix el cicle Matins de l’orgue a càrrec de Miquel Bennàssar a l’instrument de l’església de Sant Bartomeu. En el programa obres de Vincent Lübeck i Bach, el compositor del qual s’interpretarà la coneguda com a Tocata Dòrica.

Demà diumenge i també al matí (12 h.), el Convent de Sant Agustí de Felanitx actuarà la Jove Orquestra Rotària de Mallorca, dirigida per José Maria Moreno. En el programa trobem obres de Txaikovski, Morrcone, Bizet , Brahms, Massenet, Offenbach i Mascagni.

I per acabar, demà horabaixa, en el Teatre Principal de Palma (18 h.) la proposta que arriba de la mà de Laura Girotto i Miquel Anglada Girotto com a resultat d’una investigació coreogràfica sobre Les quatre estacions de Vivaldi, a partir del concert que dirigí Zubin Mehta fa trenta anys a Tel Aviv. Hi trobarem des de dansa contemporània fins a hip hop. Original, sens dubte.