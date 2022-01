The Exploited anuncia nueva fecha para su concierto en Mallorca: 17 de abril

A la tercera va la vencida. «Para los que se pensaban que Wattie iba a tirar la toalla algún día, lo llevan claro. The Exploited siguen decidiendo donde volverá a crecer la hierba o no, y no iban a dejar escapar algunas de las ciudades de nuestra geografía donde les echan de menos», anuncian en la web hfmncrew.com/giras, donde ya se pueden adquirir las entradas para el concierto que los escoceses ofrecerán en Palma, el próximo 17 de abril.

Tras aplazar su actuación en la isla hasta en dos ocasiones, una por la hospitalización de su cantante y otra a causa de la pandemia, el grupo que lidera Wattie Buchan aterrizará finalmente en primavera en Mallorca. Su concierto no se celebrará en sa Possessió, como anuncia la citada web, sino en Es Gremi, según ha aclarado el promotor Peter Terrassa. The Exploited es uno de los grandes grupos punk surgidos en la década de los 80.