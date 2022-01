Gori Matas : «Disfrutamos mucho tocando pero por desgracia ofrecemos muy pocos conciertos»

K12, el grupo integrado por el pianista Gori Matas, el contrabajista Marko Lohikari y el batería Teo Salvà, se ha alzado con el Premi Bonet de Sant Pere de Música por «la creatividad, la calidad interpretativa y la originalidad» de Two Years in K12, el segundo álbum que este trío mallorquín publica desde su nacimiento hace cinco años.

«Disfrutamos mucho tocando pero desgraciadamente ofrecemos muy pocos conciertos», espeta Matas, componente de un grupo que espera que gracias al Ciutat de Palma recibido «confíen más en nuestro proyecto y la gente nos conozca más. Tenemos material muy interesante», subraya.

«Todo el trabajo de ensayos y grabaciones no está remunerado, así que esperamos que un premio como este (con una dotación de 6.000 euros) equilibre la balanza. Al jazz, en ocasiones, le cuesta tener un reconocimiento», añade el pianista.

Two Years in K12 supone la continuación del universo sonoro creado para el primer álbum del grupo, First Route To K12 (2019), con el cual el trío presentó un concepto musical abierto, simple y directo que le define. «K12 es un planeta inventado, lejano, con sus paisajes, montañas, noches y días; y cada tema de este segundo disco juega con las sensaciones que pueden transmitir esos paisajes. Queremos hacer volar la imaginación del oyente», explica Matas. Tanto la primera como la segunda entrega de K12 se grabaron en los estudios Sonoteque, bajo la supervisión de Miquel Llinàs y Tolo Prats. «Ya trabajamos en el tercer volumen, que está en proceso de gestación. Nos gustaría entrar en Sonoteque la próxima primavera», adelantan.

La suya no es una propuesta de jazz clásico aunque tanto el formato, el clásico trío de jazz, como el tratamiento musical, «los temas no están cerrados y jugamos con la improvisación», sí se enmarcan dentro de este lenguaje, que combinan «con pinceladas del pop y música electrónica».