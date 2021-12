Alejandro Sanz ha presentado este jueves 9 de diciembre su último álbum, 'Sanz', trabajo creado durante 24 meses de pandemia y anhela subirse a los escenarios en 2022. De hecho, ha avanzado que a partir de abril va a retomar los conciertos en Colombia que no se pudieron llevar a cabo por la pandemia, y posteriormente espera hacer la gira por España.

"Quiero hacer un concierto diferente, donde quiero incluir canciones que hace años que no canto, como un pequeño homenaje a todo esto de volver a la esencia de los primeros discos -ha apuntado-. "Tengo todas las ganas de que empiece 2022 para subirme al escenario y que no me bajen ni con agua caliente".

En todo caso, para el artista el año que acaba es un "momento buenísimo" porque después de meses tan difíciles, según ha explicado, ha podido sacar el fruto" de todo el trabajo. "Los últimos meses del año me han dado la oportunidad de dedicarme a hacer un disco que tenía muchas ganas de hacer", ha dicho en la presentación de su nuevo trabajo en el distrito madrileño de Moratalaz (Madrid), donde el cantante ha señalado que fue la primera vez que se subió a un escenario, con 15 años, y lo ha calificado como "la fábrica de sueños".

'Sanz' es el decimonoveno trabajo del cantante y se estrena este viernes 10 de diciembre. "La gente debe de pensar que soy un vago a la hora de ponerle nombres a las cosas, pero este es producto de una profunda reflexión", ha ironizado.

El nuevo disco incluye además un homenaje a Paco de Lucía con la canción 'La Rosa'. Según ha desvelado, le llamó un amigo del guitarrista desde Cancún (México) asegurando que tenía una canción de Paco de Lucía guardado en su disco duro: "Me mandó el estribillo que estaba tocado y cantado por él, y poder terminar esa canción y rescatarla con el sentido que él quería darle, poder terminarla fue todo un reto porque lo único que pensaba es si a él le iba a gustar", ha relatado.

"En pijama y a fuego lento"

Preguntado por lo que más ha disfrutado dentro del proceso creativo de 'Sanz', ha afirmado que "lo que más ha disfrutado quizás es hacerlo en pijama, pero sobre todo tener tiempo para dedicárselo, poder hacerlo a fuego lento".

"Yo aprendí una cosa cuando 'Corazón partío' estaba para mezclarse. Llevaba varias semanas apuntando que la canción no estaba como yo quería, no sentía que tuviera el alma que tenía la canción de la maqueta, era muy difícil porque se le había puesto mucho dinero y muchas horas. Estaba a punto de mezclarse y en ese momento decidí que la canción no podía salir así, y fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida", ha revelado.