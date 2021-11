Una guía práctica mallorquina para aprender a usar Twitch

Aina Ramis (Palma, 1992), periodista, fotógrafa, escritora y firme defensora del rock, presenta este sábado a partir de las 12 horas en Rata Corner (carrer d’Antoni Marquès, 34) Esto es Twitch, una guía destinada a aquellos que quieren aprender a transmitir con éxito todo tipo de contenido en esta plataforma de enorme éxito mundial.

¿Qué tiene Twitch para ser una de las plataformas líderes en entretenimiento? ¿Cuáles son sus principales rasgos diferenciadores?

Twitch va de construir vínculos y de sentirse parte de una comunidad. Es una plataforma que ofrece contenido gratuito y bajo demanda a millones de personas de todo el mundo, la mayoría jóvenes interesados en los videojuegos, aunque a día de hoy está apuntando mucho más allá. Es una plataforma que, como público, te hace sentir que formas parte de una comunidad, porque estás con muchas más personas que disfrutan al mismo tiempo de lo que estás viendo tú. Además, con el chat puedes participar activa y directamente con la conversación o con lo que sucede en la pantalla. Es como una televisión evolucionada que te enseña justo lo que quieres ver, con la que te entretienes pero sin estar solo.

¿Se puede afirmar que el confinamiento supuso su despegue absoluto?

Antes del confinamiento Twitch tenía unos números altos, pero después de él la plataforma despegó como nunca antes. Millones de personas, no solo adolescentes, tuvieron que recluirse en sus casas a causa de la pandemia. Twitch fue en ese momento un punto de apoyo, una televisión que nunca se apagaba, que nunca terminaba, que siempre podía ofrecer más. Y no solo el público aumentó, sino que muchas personas empezaron a transmitir durante el confinamiento a causa también del tiempo libre.

¿Cuál es el perfil de su usuario?

La mayoría de usuarios de Twitch son hombres jóvenes. La industria de los videojuegos siempre ha estado pensada por y para ellos, y aunque las mujeres poco a poco estamos entrando en este mundo, también como desarrolladoras, ilustradoras o programadoras, aún queda mucho camino por recorrer.

¿Qué es indispensable para montar un canal de Twitch?

Un ordenador y una webcam o un dispositivo conectado a Internet que disponga de una cámara, como una tablet o un móvil, nada más. Es mucho más sencillo de lo que parece, y de eso va este libro que he escrito. Es un manual de instrucciones muy fácil para empezar desde cero en Twitch, sin necesidad de disponer de conocimientos tecnológicos avanzados

¿A quién va dirigida su guía?

A toda aquella persona, adolescente, joven, adulta, que tenga un hobby, un talento o una inquietud y la quiera compartir con el mundo. De puertas hacia fuera Twitch se ha vendido como una plataforma ligada intrínsecamente a los videojuegos, puesto que empezó más o menos así, pero ahora, cualquiera que sepa ponerse delante de una cámara y tenga un poco de carisma puede retransmitir en Twitch y transformarlo en su trabajo. Y si no, en un pasatiempos con el que poder mostrar a más personas un trocito de nuestras aficiones o nuestra vida privada.

¿A qué se dedican la mayoría de streamers de Twitch?

La mayoría de los streamers que hacen directos en Twitch no viven de ello, solo unos pocos privilegiados y privilegiadas se lo pueden permitir. La mayoría hace stream cuando le apetece o cuando puede, siempre compaginándolo con otro trabajo que les genere ingresos. Son estudiantes, trabajadores y trabajadoras de todo tipo, muchos de la industria audiovisual, porque hay que entender cómo funciona Twitch para hacerlo bonito y tener un canal arreglado, que funcione, y que sea estéticamente agradable, algo que no es tan difícil como uno se puede pensar.

¿Se puede triunfar en Twitch al margen de los videojuegos?

Sí, se puede, y de hecho, existen muchos casos de éxito: cantantes, periodistas, divulgadoras de conocimiento, y hasta cocineras. Hay personas con hobbies y talentos muy variados que están triunfando a día de hoy en Twitch. El periodista Nanisimo es un ejemplo de ello, así como la divulgadora científica GataSchrodinger. Incluso las personas que se dedican a jugar a videojuegos en Twitch a menudo consiguen seguidores y mantienen sus buenos números por su forma de ser y no por lo bien que juegan a videojuegos. Esto es verdaderamente importante porque todo el mundo se piensa que Twitch está pensado solo para los que jugamos, y no es así. Twitch es una oportunidad con las puertas abiertas a todo tipo de contenido.

¿Qué ha hecho grande a Ibai Llanos?

Primero, su gran carisma. Segundo, y así como lo cuenta él: suerte. Él se presentó con un amigo a un casting para narrar videojuegos, como se narra el fútbol, y lo escogieron para entrar, por la potencia de su voz e imagino que también por su personalidad. A partir de ahí, empezó a hacerse famoso por cómo presentaba y narraba partidas del League of Legends, un juego que mueve millones de jugadores a escala mundial. Con el confinamiento y su salto a Twitch, Ibai consiguió llegar a una mayoría de jóvenes que encontraron en él un chico normal, que se lo pasaba bien detrás de la pantalla, y con el que era y es muy fácil reírse. Lo que gana de Ibai es su naturalidad.

¿Es una familia bien avenida la de los streamers?

Así como ha pasado en el mundo de Youtube, algunos de ellos y ellas han tenido alguna que otra rencilla que ha saltado a los medios de comunicación, pero aparte de eso, los streamers son muy respetuosos. Twitch, además, alienta este comportamiento respetuoso y ofrece herramientas a los creadores si hay insultos o vejaciones de por medio.

¿Qué utilidades tiene esta plataforma para los músicos?

Twitch es aún la gran desconocida para los músicos. A pesar de lo que se pueda pensar, ya hay una gran cantidad de músicos en la plataforma que se ganan un sueldo gracias a las transmisiones. Uno de los más conocidos, ortoPilot, con 300.000 seguidores, hasta le hizo una canción a Ibai, el streamer más famoso del momento de habla hispana. A base de peticiones y propinas hay muchos que están triunfando ya en Twitch, aunque hay que ir con mucho cuidado con los derechos de autor en la plataforma.

¿Los medios tradicionales de comunicación se han abierto a Twitch?

Algunos están empezando, pero muchos otros están tardando en hacer su aparición en Twitch. Inicialmente, esta plataforma se pensó para los videojuegos, para los chavales y chavalas que querían averiguar cómo jugar mejor y querían ver cómo jugaban sus ídolos. Ahora, aunque esto sigue así, Twitch está apuntando hacia nuevos horizontes, y muchas radios ya han hecho su aparición ahí.

¿Cómo se gana dinero en Twitch?

Se puede ganar dinero en Twitch de muchas formas. En Twitch las personas se pueden suscribir a tu canal, lo que contaría como una suscripción a una revista o a Netflix. Pagas una cantidad al mes, que se puede escoger, para apoyar a tu streamer favorito. También se pueden hacer donaciones y realizar acciones a cambio de apoyo económico, como puede ser tocar una canción determinada o jugar determinado personaje en un videojuego. También se monetiza la publicidad que la audiencia ve en el canal. Al final, cuando eres un poco más conocido es normal que recibas algunas ofertas de empresas, con las que sí que se puede ganar más dinero si se publicitan sus productos. Lo que sería la publicidad de toda la vida.

¿Cómo se logra una audiencia fiel?

A través de la constancia y a base de trabajárselo mucho. Twitch es exigente, no vale con hacer dos retransmisiones al mes, si no es que eres alguien muy famoso, y ni siquiera así. Para construir una audiencia fiel en Twitch se necesita ser cabezota y perseverar, aunque haya días malos y empieces con dos personas viéndote. También requiere de presencia en las redes sociales y de toda la publicidad de la que puedas echar mano.

¿Cuáles son los peligros de Twitch?

Que la plataforma casi no tiene control sobre lo que se dice en ella. Twitch ya no es una plataforma que solo sirve para entretenerse, sino que se ha transformado en una fábrica de líderes de opinión, y eso tiene sus consecuencias entre la población más joven y no tan joven. Es lo mismo que pasa con TikTok y el resto de redes sociales, que lo que una persona puede decir ahí se transforma en una fuente de educación o en un modelo a seguir para otras personas. Cuando los valores que transmite son buenos, no hay ningún problema, pero ¿y si no?. Twitch tiene una tarea pendiente con ciertos discursos que se dan en la plataforma. Para que te hagas una idea, a principios de 2021 la plataforma tuvo que especificar que la vestimenta de una persona no sirve como motivo de justificación de acoso sexual. Nada lo justifica, obviamente, pero Twitch tuvo que subrayarlo.