Estreno de 'The Laureate', la película sobre el trío amoroso de Robert Graves, Laura Riding y Nancy Nicholson

Nunez y el actor Fra Free, que encarna al personaje del poeta irlandés Geoffrey Phibbs en la película, han dado algunos detalles del filme en el Hotel Portixol de Palma, sede oficial del Evolution! «Creo que Mallorca es la plataforma perfecta para el estreno, desde el principio quise estrenarla en la isla», ha señalado el director

Ambientada en la Gran Bretaña de los años 20, The Laureate cuenta la historia del joven poeta Robert Graves, que está casado y tiene cuatro hijos, cuando conoce y se enamora de Laura Riding. Nunez ha comentado que conoce la obra de Graves desde que era pequeño, su madre tenía muchos de sus volúmenes en su librería y de niño los leyó todos. También de adolescente se apasionó por sus poemas, y fue en 1999 cuando tuvo la primera idea de lo que después se convertiría en The Laureate: «Me encontraba en Mallorca cuando estaba leyendo la biografía de Graves y me enteré del trío amoroso que vivió junto a su mujer Laura Riding. Pensé que era una historia para hacer una película».

En The Laureate, Graves regresa de la guerra traumatizado y con una lucha creativa, incapaz de escribir. Necesita a la joven poeta Laura Riding para reavivar su pasión y, con la bendición de su esposa, Nancy Nicholson, su musa se convierte en su amante. Con los tres compartiendo sus vidas, pronto Laura vuelve su atención hacia Nancy. Se crea así una relación complicada que escandaliza a la sociedad y que amenaza todo lo que han conseguido.

El actor Fra Fee se ha referido al «ménage à trois» de los tres personajes principales: «Los tres son artistas y tienen una relación un poco turbulenta en el momento en que interviene Phibbs en la historia. Mi personaje quiere ser como ellos, pero se da cuenta de que en realidad necesita una relación y una vida más estables».

«Cuando se estrene The Laureate, la película sobre el triángulo amoroso entre Robert Graves, Laura Riding y su primera mujer, creo que atraerá a un público más joven. Mi abuelo es interpretado por Julian Glover, muy conocido por Indiana Jones [además de Star Wars y Juego de Tronos]. La película narra la vida de mi padre hasta que viene a Mallorca, es decir, hasta cuando él dijo Adiós a todo esto», declaró a este diario a principios de este año uno de los hijos de Robert Graves, William.

El proceso desde la idea inicial hasta ver la película terminada ha sido largo. La primera idea apareció hace más de dos décadas, unos años después Nunez escribió el guion y después empezó la búsqueda de financiación, siempre más complicada cuando se trata de un filme independiente. El director ha explicado que conseguir cerrar el casting fue clave para poder producir la película.

El elenco principal está formado por Tom Hughes, Dianna Agron y Laura Haddock, que interpretan a los tres protagonistas. Como curiosidad, Nunez ha comentado que un verano coincidieron los tres en Italia y conversaron sobre el proyecto. «Me enviaron un vídeo diciendo que los tres querían hacer la película y al final así fue», ha recordado el director. Sobre Fra Fee, ha apuntado que le dijeron «tienes que ver a este actor» y que efectivamente cuando le conoció supo que tenía que contar con él para la película.

Tanto Nunez como Fee se han mostrado ilusionados por estar en Mallorca. El actor había visitado la isla cuando tenía 13 años y está muy contento de volver. Nunez había estado más veces e incluso se había reunido en alguna ocasión con la familia de Graves, que también asistirá al estreno este martes. The Laureate se proyectará a las 19 h en el Palacio de Congresos de Palma. Media hora antes, a las 18.30 horas, los asistentes pasarán por la alfombra roja, la última de la décima edición del Evolution! Mallorca Internacional Film Festival.