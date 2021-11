El pasado 15 de octubre, David Gómez presentó Spring in the Dark, su último álbum de estudio, producido por Joe Dworniak, y grabado entre España, Inglaterra y Hungría con la Orquesta Sinfónica de Budapest siendo el tema principal dirigido por el músico Joan Martorell. El disco físico se podrá adquirir durante la primera semana de noviembre. «Debería haber salido hace dos años antes de la pandemia y firmado con Narcís Rebollo, el presidente de Universal Music. No llegó a ocurrir porque la fecha de firma era en la tercera semana de marzo, ya en pleno confinamiento. Hemos recuperado el contacto pero hay que esperar a reanudar de nuevo las negociaciones según la situación actual. Por el momento he firmado con Blue Spiral Records», explica. Coincidiendo con la Navidad, se publicará su siguiente albúm, A letter from Mars.