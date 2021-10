Palma, ciudad abierta con el Palma LGTBI Choral Festival

Palma entonará un «ciudad abierta» desde hoy hasta el próximo sábado con motivo del LGTBI International Choral Festival, encuentro que aterriza en Ciutat tras anteriores ediciones por distintos puntos de la geografía insular.

Impulsado por el concejal de Cultura Antoni Noguera y coordinado por Joan Laínez, el festival reunirá a 238 cantantes procedentes de siete formaciones, cinco de ellas nacionales y dos, internacionales: la coral Barcelona Rainbow Singers, el Barcelona Gay Men’s Chorus, Voces LGTB de Madrid, el Mallorca Gay Men’s Chorus, el Choir +, Equivox (Le Choeur LGBTQIA de Paris) y el European Queer Choir de Londres.

El repertorio de las citadas corales tiene algunos puntos comunes: todas interpretan versiones, de grupos y solistas como Michael Jackson, Madonna, Lady Gaga, Fangoria, Alaska o George Michael; y también ejecutan composiciones específicas dedicadas al colectivo LGTBI.

«Muchas de esas canciones brindan una visión positiva del colectivo a través de la música», subraya Laínez. «Son composiciones con las que se quieren quitar estereotipos, acabar con los clichés, llegar tanto a público joven como al adulto, mostrar diferentes estilos de vida y visibilizar los diferentes estilos de familia que existen. Frente a las agresiones, queremos mostrar una fuerza de unidad», añade el exdirector del Mallorca Gay Men’s Chorus, hoy volcado en su carrera en solitario como tenor.

El festival arrancará este jueves en el Teatre Xesc Forteza, a las 20 horas. El viernes repetirá horario y espacio. El sábado, en cambio, la música se trasladará a Ses Voltes, donde a partir de las 13.30 horas cada formación interpretará un tema para acabar con los 238 cantantes sobre el escenario interpretando el In The Name of Love de U2. El fin de fiesta será el sábado, en el Trui (19.30).