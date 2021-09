La segunda edición del Festival d’Altres Cinemes acerca África a los espectadores de las islas con nueve proyecciones en total de siete países del continente con el objetivo de mostrar su realidad y romper los prejuicios. La película sobre la brujería titulada I am not a witch se proyectó en Menorca el pasado sábado y volverá a verse en Ibiza el próximo. Mallorca tendrá que esperar a los días 23, 24 y 25, cuando la gran pantalla de CineCiutat, en Palma, ofrezca los cortometrajes Zombies, de Baloji; Machini, de Frank Mukunday y Tétshim; Bablinga, de Fabien Dao y Al-Sit, de Suzannah Mirghani. También se podrá ver el aplaudido documental Softie, de Sam Soko, además de películas que se han convertido en clásicos, como Hyenes, y nuevas ficciones, como Supa Modo, de Likarion Wainaina, y Night of the Kings, de Philippe Lacôte. Las entradas son gratuitas, pero hay que reservar en festivalaltrescinemes.com.