‘Doctor Portuondo’, la nueva serie de Carlo Padial que aborda la salud mental

Doctor Portuondo es el nombre que recibe la nueva y desternillante serie del director Carlo Padial, la primera producción seriada original de Filmin, que se estrenará en octubre de este año. Una obra de ficción con pinceladas autobiográficas que trata la atípica relación entre un joven que se define como « neurótico» y que presenta serias dificultades para gestionar sus problemas emocionales y su psicólogo, un excéntrico cubano que le cambiará su forma de ver la vida y le enseñará a afrontar los baches del día a día.

La serie, rodada en La Roca del Vallés (Barcelona), que consta de seis episodios de media hora, cuenta en su reparto con los actores Jorge Perugorría, Nacho Sánchez, Berto Romero, Arturo Valls, Olivia Delcán, Elisabeth Casanovas y David Pareja. Padial también firmará los guiones junto al brillante Carlos de Diego, confirmado también en el reparto. Romero ha señalado su excelente conexión profesional con Padial desde el primer momento y ha reconocido que «por pequeño que sea el personaje que te ofrece Carlos, siempre hay algo nuevo y distinto en él». La obra está inspirada en la novela homónima del director, quien basó la historia en su experiencia personal acudiendo a terapia con este peculiar psicólogo. El director declaró que la serie no pretende ser un mero reflejo fidedigno de la novela sino que no han querido adaptar el libro «de una forma que nos haga esclavos de él, sin ser una traslación totalmente literal ya que lo vemos como dos piezas complementarias con tonos diferentes». Asegura además que muchas de las situaciones que ocurren en el libro se dan también en la serie pero «con otros bríos y otra perspectiva» porque «queríamos trasladar tanto la esencia del libro como de lo que vivimos en terapia, ese era nuestro gran reto», subraya.

La dinámica establecida entre ambos personajes conforma el eje central de la serie, que pone sobre la mesa el problema de la salud mental con un protagonista interpretado por el actor Jorge Perugorría como Doctor Portuondo, obsesionado con el enfoque psicoanalista de Freud y la exploración del subconsciente. El resultado de la relación paciente-psicólogo en el transcurso de las sucesivas consultas es una evolución natural de la interrelación de ambos personajes, que se va haciendo cada vez más compleja y profunda con el avance del argumento.

El director ha querido expresar a tenor del leit motiv de esta nueva serie la extraordinaria relevancia que merece la salud mental en nuestros tiempos de «neurosis» tan marcados por la ansiedad producida por la pandemia. Ha señalado asimismo que «es hora de tomarse muy en serio la salud mental y apoyar a todas las personas que lo están pasando mal», y ha añadido que «a lo largo de la vida nos van a pasar cosas, yo he ido y eso me ha ayudado a vivir un poco mejor aunque no te solucione los problemas». Los dos primeros capítulos de la obra de Padial se proyectarán esta noche a las 22.00 horas en primicia en la gala especial del Atlàntida Film Fest, en la Misericòrdia.