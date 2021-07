El concierto extraordinario de la 60 edición del Festival de Pollença, que normalmente está dedicado a nuevos géneros en complemento a los tradicionales conciertos de música clásica, estará centrado en este 2021 en el jazz vocal. Y lo hará con la cantante norteamericana Cécile McLorin Salvant, que ya actuó en la isla en 2018, con motivo de la XXIV edición del Mallorca Jazz sa Pobla.

El concierto de Cécile McLorin Salvant tendrá lugar el próximo viernes 16 de julio a las 22.00 horas en el Claustre del Convent de Sant Domingo de Pollença. La aplaudida vocalista estará arropada por su pianista de referencia, Sullivan Fortner.

McLorin ha sido nominada cuatro veces y ha ganado el premio Grammy en tres ocasiones: en 2015 con el álbum For one tono love, el 2017 con Dreams and Daggers y finalmente el 2018 con The Window, todas en la categoría de Mejor Álbum de Jazz Vocal. Precisamente el concierto del día 16 estará basado en este último disco, The Window.

Cécile llegará a Pollença con su gira europea, procedente de Róterdam y Peruggia, y actuará después en el País Vasco, en el Festival de Jazz de San Sebastián.

De este modo, McLorin Salvant vuelve a Mallorca cuatro años después de su gran éxito en Sa Pobla, con un Grammy más en el bolsillo y con un programa íntimo y especial, donde despliega, junto a Sullivan Fortner, todas sus capacidades creativas y de improvisación.

Tras el concierto extraodinario, el 5 de agosto a las 22.00 horas tendrá lugar el concierto inaugural de la 60 edición con la presencia de una de las pianistas más prestigiosas del panorama internacional, Yuja Wang. Todos los conciertos se celebrarán en las 22.00 horas, excepto el concierto familiar del 12 de agosto, que se llevará a cabo a las 21.30 horas.