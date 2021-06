«El rock es algo que va dentro de nosotros, me moriré escuchándolo»

¿Qué queda de aquel proyecto de hace más de veinte años?

Como banda veterana hemos pasado por diferentes etapas, prácticamente por todas las que puede pasar una banda de rock. Primero éramos seis componentes y ahora, desde hace diez años, somos dos. Queda nuestra música, nuestros discos, nuestras giras.

¿Cómo se sienten siendo uno de los grupos españoles de rock más longevos?

Afortunados. Tenemos nuestro público que nos sigue y canta nuestras canciones y además pienso que nuestro directo funciona muy bien.

Los viejos rockeros nunca mueren

El rock es algo que va dentro de nosotros. Me moriré escuchando rock.

¿Qué pensaron al ver que algunas de sus canciones se versionaban en Operación Triunfo?

Pues nos alegró. Son temas clásicos que forman parte de la historia de la música española y que gustan al público. Estamos encantados que también gusten a las nuevas generaciones.

De hecho, ustedes también versionaron a los Rolling y a Rod Stewart, por ejemplo.

Sí, nos gustan los clásicos de los 60 y 70. Nuestros referentes son los citados pero también los Beatles y el rock americano.

Volviendo a OT. ¿Qué piensan de la proliferación de solistas y grupos jóvenes?

Para ser un buen solista debes pasar antes por un grupo. Cuando empiezas, no hay nada como pertenecer a una buena banda. Con ella aprendes el concepto de unidad en la música. Lo de solista es para la madurez. La fuerza del rock la tienen las bandas. Todos los grandes del rock han pasado por una banda.

¿Vivimos un buen momento para el pop rock?

Francamente no, los jóvenes van por otro camino. Nosotros no lo hemos tenido fácil. Pero lo importante no es la forma, sino que salga un buen tema. Una buena canción está por encima de todo. No importa el estilo, si rock, si pop o si rap, una canción es buena independientemente de la forma musical.

¿Cómo sale la idea de hacer una gira acústica?

Ya hace años que utilizamos ese formato para una gira en salas pequeñas y ahora con las restricciones hemos vuelto a ello, lo hemos pulido y realmente vemos que funciona. Acústico no significa suave, somos cañeros incluso en pequeño formato.

¿Nos encontraremos el domingo con los grandes éxitos?

Sí, pues el público ha pagado por escuchar los éxitos de siempre y queremos que los cante. Somos respetuosos con nuestros seguidores

¿Qué balance hace de los conciertos que ya llevan de la gira?

Un balance excelente, la gira va muy bien. De hecho, hemos tenido que dosificarla.

¿Cómo han vivido estos meses duros de pandemia y restricciones?

Como todos, esperando y cruzando los dedos, somos muy respetuosos con las medidas y rigurosos con la normativa.

Y después de la gira, ¿qué?

Cuando llegue enero vamos a parar para descansar y pensar donde estamos. No debemos precipitarnos.