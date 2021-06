Miquel Àngel Aguiló grabará un disco en Binissalem con Christophe Coin

Aguiló lleva años fascinado ante el talento de Coin, integrante del famoso cuarteto de cuerdas francés Mosaïques, «un grupo con un sonido completamente diferente, unas interpretaciones vivas, vibrantes, llenas de novedad y frescura, y en medio de esa masa sonora, el sonido bellísimo de Christophe como columna central de la formación».

Ambos coincidieron en la Orquesta Barroca de Sevilla, periodo en el que Aguiló tuvo la oportunidad de recibir «algunas inspiradoras clases magistrales» del músico de Caen, al que contemplan más de 50 grabaciones. «Con toda mi admiración decidí escribir un concierto para violonchelo y orquesta de cuerdas. Una vez terminado se lo mandé a París... y pasaron dos largos años. Cuando ya pensaba que la obra reposaría en un cajón relegado al olvido, recibí un correo en el que me dijo que le encantaba la obra y quería incorporarla a su repertorio, venir a Mallorca y estrenarla», recuerda el compositor mallorquín.

La obra se estrenó en Pollença en 2016 y se interpretó de nuevo en 2018, con la Orquesta Illa de Menorca, y de nuevo con Coin, en la Diada de les Illes Balears. «Hace unos meses, saliendo tímidamente del confinamiento, me llama Christophe y me comenta: no sé por qué no lo grabamos, es una obra que debe quedar registrada. Estas cosas te mueven por dentro, son la energía que da sentido a un músico», defiende Aguiló.

En el concierto privado para cien mecenas del 18 de julio, para el cual ya se ha abierto el plazo de inscripción, en Tiket IB, participarán, además de Coin y Aguiló, el Ensemble Lumière, el clarinetista Joan Sempere, «un gran músico, finísimo y perfeccionista», y la violinista Catalina Sureda, «violinista inspiradora de un altísimo nivel».

«Haré todo lo que pueda para conseguir una grabación que refleje la cantera de talento que tenemos y casi despreciamos, y espero que este CD firmado con el nombre de cada mecenas tenga recorrido más allá de nuestras fronteras», promete Aguiló.