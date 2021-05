La prèvia | La música, sempre

La música segueix, com la cultura en general, sent segura. Ho demostra la quantitat d’ofertes que cada cap de setmana omplen els auditoris i espais mallorquins.

Per aquests propers dies tenim alguns espectacles que paga recomanar:

Alaró.- Segueixen avui, a l’església de Sant Bartomeu, (11.30h) els Matins de l’orgue. Com cada dissabte, Miquel Bennàssar ofrirà mitja hora de bona música amb obres de Jan P. Sweelinck en el 400 aniversari del seu decés, Bach i altres autors.

Calvià.- Llorenç Gelabert dirigirà el concert de primavera del Cor de Calvià, amb l’afegit d’alguns solistes vocals i un pianista. La cita és doble, avui (19.30h) a la Sala Palmanova i demà (19h) a la finca pública Galatzó.

Manacor.- Demà, a l’església del Convent de Manacor, una cita més amb el Festival de Música Antiga. En aquesta ocasió el recital titulat L'amore respira nell'aria, amb Alkan Ensemble, format per Maria Rosselló (soprano), Enrique Sánchez (flauta), Sebastià Pou (violí), Joan Fiol (viola da gamba) i Jaume Tomàs (clavecí).

Palma.- Mariona Forteza presenta avui en el Teatre Mar i Terra una proposta en la qual uneix el periodisme i la música per contar la història de la relació entre George Harrison i l’intel·lectual mallorquí Joan Mascaró i Fornés. Una història contada amb la paraula i la música.

També avui horabaixa (19.30h), la sala Dante ens convida a una sessió de flamenc amb la ballarina Beatriz Marí, Carmen Martínez i Patricia Rey, sota el títol genèric d’Almas flamencas, fusió de flamenc amb altres disciplines artístiques. A la mateixa sala, demà (18h) la companyia Max teatre proposa un espectacle basat en el Rey León.

Per avui (19h) i demà (18h), espectacle de dansa contemporània a la Sala Petita del teatre Principal amb Unexploded Bomb un sistema coreogràfic per una sola intèrpret, conduït per una tècnica i una directora en directe i amb un important pes en la presa de decisions per part del públic.Una coproducció del Teatre Principal de Palma amb Elena Lalucat.