El Sant Jordi más esperado: guía para no perderse en Palma

Los libreros esperan la llegada de este Sant Jordi semipandémico como agua de mayo. Es la cita que podría reactivar el sector del libro, afectado duramente por la covid. «Nuestra actividad ha pasado a ser del 50% respecto a años anteriores y en 2020 hemos tenido unas pérdidas de en torno al 20 y 30%», explica el presidente del Gremi de Llibreters de Mallorca Àlex Volney.

Sant Jordi vuelve a las calles de Palma este viernes día 23 de abril con su habitual despliegue de libros tras un año de coronavirus que dejó en 2020 un Día del Libro con estampas desiertas en Ciutat. Sant Jordi no regresa en formato clásico, «porque cada año crecía en participación y fiesta», expone Volney, pero sí se celebrará con su habitual ruta, aunque «más esponjada y escalonada», un recorrido que por primera vez será exclusivo para las librerías y que no permitirá expositores de asociaciones, entidades o partidos políticos. «Nos parecía lo más lógico por temas de seguridad sanitaria y para ir en consonancia con Cataluña». «Esperamos que sea una fiesta bonita y tranquila», vaticina el librero. Este año, por las medidas anticovid, tampoco se recibirán las visitas escolares, que durante las primeras horas del Día del Libro dejaban hordas de estudiantes curioseando en los expositores de Ciutat.

Los libreros esperan que la previsión meteorológica de la AEMET se mantenga y no cambie en las próximas horas. Para este viernes, se prevén intervalos nubosos, «algo muy habitual en primavera y por Sant Jordi, pero pensamos que hará buen día. Tomàs Molina de TV3 ha puesto un solecito sobre Mallorca», apunta Volney.

Descuentos del 10 por ciento

En total, saldrán a la calle un total de 28 establecimientos especializados en la venta de libros, «tal y como ha aprobado Gobierno interior. Ampliaremos la aplicación del diez por ciento de descuento hasta el sábado, no sólo se hará la rebaja el día 23», comentó Volney. El motivo: conseguir que las compras sean más escalonadas.

Las 28 librerías se repartirán entre 12 ubicaciones diferentes de Ciutat desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas. Los puestos serán lineales y no habrá librerías confrontadas para evitar aglomeraciones.

El recorrido arrancará en Es Born (La Librera del Savoy) y seguirá por Cort (Literanta), Marquès del Palmer (Univers del Còmic y Baobab), Plaza Major (Drac Màgic, Gotham, Lluna y Quart Creixent), Sant Miquel (La Biblioteca de Babel, Llibres Colom, Llibreria Editorial Finis Africae, Campus, Quars Llibres y Embat), Porta Pintada (Espai Caramulls, Lila i els contes y Curolletes), plaza España (Ínsula Literària, Es Raconet, Llibres Ramon Llull y Metrópolis), ses Estacions (Casa del Libro y Agapea), Oms (Come In), la Rambla (El Corte Inglés), Via Roma (FNAC) y Blanquerna (Rata Corner y Little Rata).

Volney no pudo aclarar si éste año son más o son menos las librerías que saldrán a la calle con respecto al último Sant Jordi. «Ha habido fichajes nuevos, como Casa del Libro, la FNAC, Niu de Llibres, Ínsula Literària o Finis Africae, pero es cierto que este año ya no están Jaume de Montsó o MM de Reina Esclaramunda», comentó el presidente de los libreros.

El Consell aporta al programa tres actividades que se celebrarán en los jardines de la Misericòrdia y que son promovidas por la Biblioteca de Cultura Artesana. Este jueves se presentará el libro de Joan Carles Palos y Bartomeu Carrió Els camins de Palma. Y mañana día 23, el Circ Bover traerá su Bibliomòbil y se celebrará un concierto de Vers Endins.

Las rosas

Las rosas son otro de los elementos principales de Sant Jordi. En general, las librerías no las venderán. «Las floristerías se mantendrán en La Rambla. Si alguien quiere flores, basta que vaya allí», señaló Volney. En Rata Corner, cuyo expositor estará instalado en Blanquerna, sí tendrán a la venta las rosas de Mery Flowers.

El presidente de los libreros hizo balance también del impacto de la pandemia en las librerías. «El sector remontó cuando se entró en fase 1, pero es cierto que hemos trabajado al 50% y que el año pasado los ingresos en las librerías descendieron en torno al 20 ó 30 por ciento», calculó. «Por eso es muy importante salir a la calle este día 23, no nos planteábamos dos años sin poder salir», agregó. Algunos libreros de la isla se han mostrado satisfechos durante estos meses con plataformas de venta online como Llibreries Obertes, Libelista o la nueva Bookshop.