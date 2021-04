Raquel Riba: «Somos una herramienta para el sistema económico»

«Me había dado cuenta de que este tema era incómodo y surgía en las conversaciones con mis amigas. Quise poner punto y final a esta situación de colapso y una semana justo antes del confinamiento me mudé al pueblo Sant Martí de Tous, donde pasé muchos momentos de mi adolescencia», comenta. Allí consiguió su habitación propia (el guiño a Virginia Woolf está ahí), pero con wifi. «Es importante tener un entorno propio que te proporcione un ambiente de paz dentro de un sistema del que no se puede escapar», comenta. «En la profesión creativa, donde trabajar con las redes sociales y el feedback de las personas es necesario, es imposible la desconexión. Tenemos carreras vocacionales, arriesgadas, que suponen caminos altruistas que van más allá de si cobras o no cobras. Es muy duro», reflexiona Riba. «El nivel de entrega es desmesurado, así que los artistas tenemos derecho a estar como una cabra», sostiene. «La ilustradora Pilarín Bayés decía que al menos con nuestro trabajo tenemos la capacidad de soñar, que ésa es nuestra puerta al placer, porque por el resto de situaciones muchas veces te planteas que todo este esfuerzo no vale la pena», reflexiona la ilustradora, que en este nuevo libro habla de la trampa del capitalismo, de la necesidad de un feminismo con perspectiva ecológica, sostenible y solidaria, y de la necesidad de cuidar el cuerpo, la mente, la tribu y la naturaleza.

La autora celebra que haya muchas ilustradoras publicando sus obras. «Lo que contamos no son sólo cosas de mujeres, sino que tienen mucho que ver con la vida de los hombres. Lo que lamento es que los hombres no sean nada permeables con según qué temas en su trabajo artístico. Hay procesos que ellos también viven pero no los narran, por ejemplo, vivir un parto. ¿Cuándo un hombre lo contará en un libro?», se pregunta.