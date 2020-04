Muere Bill Withers, la figura del soul de 'Ain't No Sunshine' y 'Lean on Me'

Bill Withers, figura del soul y autor de canciones eternas como Ain't No Sunshine o Lean on Me, falleció ayer a los 81 años en Los Ángeles (EE.UU.) por problemas de corazón.

"Estamos devastados por la pérdida de nuestro querido y devoto esposo y padre. Un hombre solitario con un corazón dirigido a conectar con todo el mundo; habló honestamente a las personas y las conectó las unas a las otras con su poesía y música", dijo ayer su familia.

Con una carrera muy breve y singular, casi limitada a la década de los años 70, Withers se hizo un hueco muy importante en el soul con una mirada cálida, íntima y muy personal a este género que se denominó folk-soul.

Su obra es conocida sobre todo por el lamento romántico de Ain't No Sunshine ("no hay sol cuando ella no está...") y el elogio siempre reconfortante de la amistad de Lean on Me. "No soy un virtuoso, pero fui capaz de escribir canciones con las que la gente se podía identificar", resumió en una entrevista.