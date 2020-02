"Valtònyc no estaría condenado, de haberse aplicado el criterio de Strawberry"

Este martes se supo que César Strawberry no iría a la cárcel. El Pleno del Tribunal Constitucional anuló la condena de un año de prisión impuesta en 2017 al cantante del grupo Def con dos por el Tribunal Supremo como autor de un delito de enaltecimiento del terrorismo por varios comentarios publicados en Twitter entre 2013 y 2014. La absolución del músico ha hecho que muchos pongan la vista en Josep Miquel Arenas, Valtònyc, por la similitud de los casos. De hecho, una vez conocido el fallo, Strawberry tuiteó: "Que mi sentencia absolutoria siente jurisprudencia para absolver a continuación a todos los condenados por ejercer su legítimo derecho a la libertad de expresión". El músico citó en su publicación a Valtònyc, Willy Toledo o Pablo Hásel, entre otros artistas. Sin embargo, el rapero mallorquín no tiene esa opción puesto que ya fue desestimado su recurso de amparo.

Para Gonzalo Boye, abogado tanto de Valtònyc como de César Strawberry, la situación es clara: "Si se hubiesen aplicado estos mismos criterios a Josep [Valtònyc], evidentemente no estaría condenado. No existe ninguna diferencia entre lo que es la situación de César y la de Josep. Lo que aquí se ha determinado es que el derecho a la libertad de expresión es mucho más amplio que lo que ha considerado el Tribunal Supremo", argumenta Boye.

"Puedes no estar de acuerdo con una persona, pero llevar ese desacuerdo a los tribunales es absurdo". Javier Vegas, músico e integrante de la Gran Orquesta Republicana coincide con César Strawberry en que "se ha confundido lo moral con lo penal". Vegas apunta que "parece que lo absurdo, si tiene medios, puede poner en marcha la maquinaria burocrática y meter a una persona en prisión". Para el músico y activista Marcel Pich "este hombre ha padecido todo un proceso por expresarse libremente. Ha habido un ataque a los derechos democráticos básicos, aunque ahora haya sido absuelto. Quiero recordar que hay un mallorquín que por cantar en contra de la corona está exiliado en Bélgica". Pich cree además que el hecho de que Valtònyc sea una persona significada con el proceso independentista catalán hace que sea "sujeto de mucha más represión". Hermano L, integrante de La Puta Opp, lamenta que "para una cosa buena que tienen las redes sociales, que puedes encontrar la opinión del pueblo, directa y palpable, vienen a cortarnos las alas". Hermano L reconoce que se ha sentido "condicionado, diría todas estas cosas y las tienes que disfrazar, porque no quieres movidas." Jonatan Uría, cantante de Los Bélmez, se pregunta "quién se dedica a vigilar estas cosas y a denunciarlas". Como artista reconoce que la situación "da un poco de miedo". Uría explica que los miembros del grupo discuten sobre la idoneidad de incluir ciertas frases pero que al final deciden "seguir adelante, a veces sí nos cortamos por que encontramos algo de mal gusto, pero no porque pueda ofender", concluye.