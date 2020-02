Sandrone Dazieri: "Hablo del mal, quiero que os vayáis a dormir inquietos"

Nacido en Cremona en 1964, este escritor italiano fue primero cocinero. Cuando leyó a Stephen King quedó impactado por cómo el estadounidense describía a sus personajes. Y empezó a escribir.

Dazieri presentará hoy su novela El rey (Alfaguara, 2019), en Quars Llibres, con la que culmina la serie protagonizada por la pareja que forman Colomba Caselli y Dante Torre. Asegura que tiene ganas de contar otras historias aunque no sea fácil despedirse de unos personajes que le han acompañado durante siete años.

P Mañana (hoy para el lector) presenta El rey, la última de la trilogía que completan No está solo y El ángel. ¿Es difícil decir adiós a un mundo?

R Sí, es un poco triste. Cuanto más conoces a los personajes, más te haces amigo suyo, se convierten en una parte de ti. Es como cuando acaba una serie, hay un duelo para los amigos que están allí, por eso los entiendo.

P ¿Y está preparando algo nuevo?

R Hace dos meses se publicó en Italia La danza del gorila. El protagonista no es nuevo, lo he tenido abandonado unos diez años, pero ahora lo he llevado a una edad diferente. A partir de este, cuento cómo es la ciudad de Milán de hoy en día, construida a partir del dinero de la mafia. Hablar de estas cosas siempre me trae problemas.

P Han bautizado su estilo como Spaghetti crime, un tipo de novela negra que se acerca más al estilo estadounidense que al de Andrea Camilleri, más mediterráneo.

R Sí. El estilo de novela negra más vendida y reconocida en Italia es el de Camilleri, que es inimitable. Pero con sus libros, que muestran el espíritu italiano, te vas a dormir tranquilo. Yo no hago eso, yo te hablo del mal, quiero que vayas a dormir inquieta. Te digo que si se captura a un asesino o a un criminal, el mundo sigue siendo peligroso y feo.

P Empezó a escribir por Stephen King. ¿Por qué?

R Me interesó muchísimo su capacidad para describir a los personajes. Al leer una novela de King inmediatamente te reconoces en algunos personajes, piensan que podrían ser de verdad. Inmediatamente te pones en su lugar, porque King tiene la capacidad de meterse en la cabeza de ellos. Por eso yo no pienso en una trama cuando me pongo a escribir. Pienso en un personaje, y a medida que lo voy describiendo veo donde puedo reconocerme en él. Y espero que otras personas también se reconozcan en ellos.

P ¿Todos llevamos a un criminal dentro?

R No, pero sí que todos tenemos un lado oscuro. Las buenas personas sueñan, las malas, hacen. Pero por cómo hemos sido educados y hemos crecido, no ponemos en práctica estos instintos, nuestra ira nunca se vuelve violenta. Lo que hace verdaderamente mala a una persona es la falta de empatía, y este mundo te empuja a no tener empatía, te dice que no te preocupes por el pobre, por el marginado. Tú vive tu vida.

P ¿El mundo es una mierda?

R El mundo es una mierda y no puedo olvidarlo mientras escribo porque hablo de eso. Aunque escribir es una de las cosas que más me gusta hacer.

P ¿Los criminales siempre son los mismos por lo mismo?

R No. Los que se enfrentaban a Francisco Franco o a Hitler eran criminales en ese contexto. Sin embargo, ahora son héroes. El que escondía a un judío de los nazis era un criminal. Las leyes cambian, los criminales también. Robar para sobrevivir es algo que se puede entender. Ahora bien, el malo es el que hace daño a inocentes por el simple motivo de hacer daño, por falta de empatía. Esto es injustificable.