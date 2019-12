Los Blauets de Lluc y Studium Aureum, en el Concert Solidari de Nadal

Los Blauets de Lluc y la agrupación musical Studium Aureum protagonizarán el próximo miércoles el Concert Solidari de Nadal. Un actuación que tendrá lugar en la Església de Santa Eulàlia de Palma y que estará estructurada en dos partes, una para cada formación. Empezará a las 20 horas. La entrada donativo cuesta 15 euros.

La Escolania de Lluc ha preparado para este recital un programa que contempla obras de Felix Mendelssohn (Veni Domine), Baltasar Bibiloni (Anem a Betlem), John Rutter (For the beauty of the Earth) y Xabier Sarasola (Natus est in Bethleem), entre otras. Dirigirá esta primera parte del concierto Ricard Terradas, y la música correrá a cargo de Lourdes Pons (violín), Gabriel Espinosa (viola), Rosa Cardona (violonchelo), Mateu Vidal (flauta) y Rafel Riera (piano).

Studium Aureum, por su parte, con dirección de Carles Ponseti, ejecutará el Cant de la Sibil·la y piezas de Mercè Pons, Damijan Mocknic, Ola Gjello y Patrick Hawes, entre otros compositores. Andreu Riera se situará al piano, arropado por los violines de Ramón Andreu y Lourdes Pons, la viola de M. José Gómez de la Vega y el violonchelo de Dmitry Struchkov. Como solistas participarán Raquel Ribas, Maria Mulet, Maria Rosselló y M. José Campaner.