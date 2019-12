Rafel Joan: "Mi obra es como la espuma del mar, densa y en movimiento"

Rafel Joan insiste en la importancia de una obra suya que representa el mar cubierto por espuma. "Es densa, como mi obra. Y como el mar, siempre está en movimiento. Es mi conciencia la que busca todo esto", confiesa el pintor mallorquín, que vuelve a exponer en Palma después de la gran muestra que le dedicó Es Baluard en 2014.

Los fondos marinos vuelven a ser temática en la exposición que hoy (19 horas) inaugura en la galería Aba Art Lab. "Los pinto después de salir a caminar bajo el mar, que no es lo mismo que bucear", asegura. El resultado son pinturas en las que se mezcla el paisaje submarino con el terrestre. Una experiencia enriquecida por los colores, texturas, movimientos y luces submarinas en que la perspectiva yace en una nueva posición. "Para mí, la naturaleza es un todo, una unidad, como nosotros.Da igual si la miro bajo un microscopio, debajo del agua o volando. Los peces van por el cielo, las olivas están dentro del mar. Es un continuum", considera. "En los últimos cuadros ya no sabes si estás dentro del mar o fuera de él".

El pintor lleva 20 años viviendo en Vilafranca, en la montaña. "Tengo animales. Cuando me levanto los alimento. Me ayudan a tener la hierba limpia. Después de darles de comer, me alimento yo con la pintura en el estudio", relata.

En el cuadro de la espuma, Rafel recoge algunos poemas y pensamientos de poetas y amigos que siempre le acompañan. "Están conmigo Andreu Vidal, Miquel Bauçà o el libro Tao Te Ching". También hay textos de Toni Bauçà, "que es el filósofo que ahora me interesa. Es un amigo de Felanitx que no escribe. Hay una frase suya, 'Quin plaer més gran el de no necessitar', que me encanta". También hay un pequeño dicho de Celan: "Dels morts creixen branques i surten flors".

En la exposición hay 14 obras ejecutadas entre 2017 y 2019. "Ha sido una época oscura, llena de familiares muertos y la pintura me ha ayudado a sobrevivir", confiesa a este diario.

El artista es consciente de que la naturaleza corre peligro. "Es un problema actual y los jóvenes deben tenerlo muy en cuenta. Greta Thunberg ha dicho alguna cosa sobre el tema. No confío en que esto se solucione ahora, pero hemos de sobrevivir y luchar. Hacer oposición a los poderes políticos y económicos", comenta. "En Mallorca, el tema de los plásticos en el mar es muy grave, pero todavía uno puede encontrarse con corales vivos", continúa.

La pintura de Rafel Joan no viene con mensaje en la botella. Es abierta. "Pinto para decir, para decirte. Y la obra le ha de decir al que mira. El que mira ha de ver algo más allá de lo que ve a simple vista. Y es durante esa mirada que la obra también le ha de decir algo sobre sí mismo", señala.

La muestra se inaugurará a las 19 horas en Aba. Durante la apertura, Toni Cobretti tocará una serie de temas que ha compuesto ex profeso para la obra de Rafel. "Hemos convivido en mi estudio: mientras yo pintaba él venía a tocar la guitarra", explica el pintor.