Las actrices Felicity Jones y Shailene Woodley comenzarán mañana el rodaje en Mallorca de la película 'The last letter from your lover', dirigida por Augustine Frizzel. El filme es una adaptación de la novela homónima de Jojo Moyes sobre dos parejas en diferentes épocas, 1960 y 2003.

Woodley ha llegado ya a la isla y se aloja en el hotel Formentor.

Felicity Jones, nominada al Oscar como mejor actriz por 'La teoría del todo', dará vida a Ellie, periodista que descubre una serie de cartas de amor en los archivos de su periódico. Éstas cuentan la historia de un intenso romance en la década de los 60 entre Jennifer Stirling (papel reservado para Shailene Woodley) y Anthony O'Hare. A medida que Ellie se obsesiona con la historia, tratará de averiguar cómo acabaron sus protagonistas.