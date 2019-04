Palma empieza su baile mañana

El Palma Dansa 2019 empieza mañana con una primera semana con siete propuestas diferentes. La apuesta de el Àrea de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística por la danza contemporánea durará hasta el 5 de mayo. Este año, el programa se basa en la incorporación de las danzas urbanas y la música en directo, además de la combinación de proyectos locales con otros de fuera de Balears y la descentralización hacia nuevos barrios.

Entre lo que ya no está y lo que todavía no está, de Juan Domíguez Rojo, abrirá mañana el festival en el Teatre Mar i Terra. Su espectáculo es un autoretrato concebido como un monólogo en el cual Juan Domínguez genera un espacio donde el tiempo está hecho del pasado y su futuro. Genera un misterio entre realidad y ficción que hace posibles nuevas formas de ser y estar. El 26 será el turno de Set of sets, de la compañía GN | MC Guy Nader | Maria Campos, en el Xesc Forteza. Es un viaje de cooperación, de precisión y de rigor que conduce la atención del espectador hacia la percepción del infinito, el tiempo y la memoria, creando un laberinto sin fin de cuerpos en acción.

El 27 de abril se podrán ver tres propuestas. La primera, Volat, de Pepa Cases Danses, a las 12 en la plaza de las Columnes de Pere Garau. Es una obra familiar donde una bailarina guia al espectador hasta el recuerdo de la inocencia de la infancia, entre la danza y la poesía. Es un grito a la libertad y una invitación a la reflexión y a la recerca de lo esencial. A las 17, la antigua cárcel acogera dos propuestas: #DETRACA, de Pepa Cases, y la jam session de danzes urbanas. La Associació Break Dance Mallorca pretende difundir la danza urbana y los valores que promueve: la colaboración, el respeto y la igualdad. La jam session (sesión de improvisación) será abierta y participativa.

Por último, Andrea Cruz presentará Las hermanas Verán en el Teatre Principal. Día 28, Lali Ayguadé & Joana Gomila subirán al escenario del Teatre Xesc Forteza con Sa Mateixa, un proyecto que une dos bailarines y tres músicos que han encontrado un lenguaje común donde con el que traen el pasado al presente. A través de una fotografía familiar comenza un recorrido des de la tradición hasta la contemporaneidad. Con sensibilidad, poesía y humor se dibujan y desdibujan las tonades y la electrónica, la polca, la jota, el campo y la ciudad, el juego y el ritual, la espontaniedad de la vida y la presencia eterna de los ancestros.