El Festival Deià Cultural arranca el próximo viernes

La séptima edición del Festival Deià Cultural arranca el próximo viernes 26 de abril con ocho conciertos programados que se extenderán hasta el 18 de octubre. Un cóctel de soul, jazz fusion, latin jazz, ópera, swing y música popular brasileña con entrada gratuita.

El calendario del festival es el siguiente: Nayla Yenquis Group (26 de abril, La Residencia), Jon Cilveti Band (17 de mayo, Hotel d'Es Puig), The MidnightSuns (14 de junio, Ca'n Quet), All Souls Band-Tributo Aretha Franklin (5 de julio, Anfiteatro), Monkey Swingers (26 de julio, Hotel d'Es Puig), Isis Apache Montero-Canela en Rama (16 de agosto, La Residencia) y Clave de Soul (18 de octubre, Hotel Es Molí).