Arantxa Echevarría presenta Carmen y Lola en la muestra de cine OUT! de Palma

La Mostra de Cinema de Diversitat Afectiva OUT! descorcha este jueves su segunda edición, una edición marcada por la presencia en Palma de la directora de Carmen y Lola, Arantxa Echevarría que además de presentar el sábado su película sobre la historia de amor entre dos adolescentes gitanas que conquistó dos Goya, participará el domingo en la Trobada de dones cineastes junto con Marga Melià y Victòria Morell. El director del festival, Jaume Fiol, ha presentado esta mañana en Es Baluard la programación de este festival que en esta segunda edición suma cuatro días, nuevos espacios y un total de 12 películas y dos actividades complementarias. En este caso, el certamen permitirá con sus proyecciones, siete firmadas por mujeres, reflexionar sobre el desarrollo de la sexualidad en la infancia y la adolescencia.

El OUT! se inaugurará este jueves a las 20 horas en el Teatre Municipal Xesc Forteza con una gala presentada por los periodistas Marta Garau y Xisco Nadal que arrancará con la actuación del Mallorca Gay Men's Chorus. Además se estrenará 1985, la película de Yen Tan que relata la historia de un homosexual de Tejas que no ha salido del armario y que regresa a casa en Navidad y se da cuenta de lo mucho que le cuesta revelar sus circunstancias a su familia conservadora.

El viernes las proyecciones se trasladarán al CineCiutat. A las 18 horas proyectará el corto Malik de Nathan Carli, una cinta que nos presenta a un joven que decide huir de su gueto. Lo ha planeado todo pero su banda no quiere que huya. A continuación se emitirá el documental Genderbende de Sophie Dros que explica la historia de cinco jóvenes que no se sienten ni hombres ni mujeres, se ubican en "algún lugar intermedio". A las 20 horas tendrá lugar uno de los platos fuertes del certamen: el estreno del cortometraje de la mallorquina Vicky Duran que debuta con Entrar en el armario, un trabajo sobre una chica que decide presentar a su nueva pareja, lo que no sabe su madre es que, esta vez, es realmente alguien muy especial. Acto seguido llegará Eva + Candela de Ruth Caudeli, dos mujeres que se encuentran mientras buscan un sueño en común. Ya a las 22 horas llevará el estreno en España de Sauvage de Camille Vidal-Naquet, la historia de Leo que vende su cuerpo en la calle por un poco de dinero pero que busca de forma incesante el amor.

La jornada del sábado arrancará a las 11 horas en Es Baluard con un coloquio sobre la Transexualidad infantil, una actividad organizada junto a Chrysallis, la Associación de Famílies de Menors Transexuals. Su presidente Alejandro Lucas ha avanzado que proyectarán el documental interactivo Trans*happy dirigido por la mallorquina Marisa Candia. La sesión de la tarde empezará a las 18 horas en CineCiutat con la proyección de Marvin ou la belle éducation de Anne Fontain, una excelente visión de la reconstrucción personal de un joven que dejando atrás quien era llegará a ser la persona que quiere ser a través de la creatividad y el teatro. A las 20 horas llegará la directora Arantxa Echevarría que presentará Carmen y Lola, la primera película que trata un tema tabú, el amor entre dos adolescentes gitanas. A las 11 horas del domingo y en el Hotel HM Jaime III la bilbaína participará en la Trobada de dones cineastas, una cita organizada por la Mallorca Film Commissión y CIMA Balears, la Associació de Dones Cineastes i Mitjans Audiovisuals.

Para la última tarde de proyecciones, el OUT! ha programado a las 18 horas en CineCiutat el corto Pop Rox de Nate Trinrud, un trabajo sobre la historia de una joven iraniana-americana de 17 años que reúne el coraje suficiente para confesarle a su mejor amiga que está enamorada de ella. Los asistentes también podrán ver Gayby Baby de Maya Newell, un documental que sigue la vida de cuatro niños cuyos padres son homosexuales.

Mario de Marcel Gisler es el título elegido para cerrar el festival. La película que se proyectará a las 20 horas explica la historia de amor entre dos jugadores de fútbol y los obstáculos que deben superar para vivir en pareja.

Fiol ha explicado que las entradas cuestan cuatro euros por sesión aunque los cinéfilos pueden adquirir un bono de 20 euros en las taquillas de CineCiutat. Las actividades paralelas son gratuitas aunque para asistir a la inaguración se precisa invitación.

Out! ofrece una mirada honesta de las realidades afectivas, sexuales, de género y familiares en la sociedad. La iniciativa propone a través del cine una aproximación a la afectividad, profundizando en su diversidad y sus conflictos.