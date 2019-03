´Llum trencada´ llega hoy al Teatro del Barrio de Madrid

Después de llenar cada función en el Teatre Lliure de Barcelona con Mar de fons, Iguana Teatre vuelve a la península este fin de semana con otra producción de gran éxito: Llum Trencada. La obra se representará en Madrid, en el Teatro del Barrio, desde esta noche, 29 de marzo, y hasta el domingo 31. Además, el 27 de abril viajará hasta Tenerife para ofrecer una función en el Teatro Leal.

Luz quebrada. Con este título se presenta el espectáculo de Iguana Teatre traducido al castellano. La producción obtuvo el premio Ciutat de Palma 2018 de Arts Escèniques, el premio de la Associació de Teatres i Auditoris Públics de Balears a mejor dirección de 2018 y ha sido seleccionada por la Xarxa Alcover 2019.

El Teatro del Barrio es un espacio de referencia de la cultura implicada y reivindicativa, dirigido por Alberto San Juan, miembro de la compañía Animalario.

Sinopsis de la obra

El golpe de estado del 18 de julio de 1936 rompió los sueños de gran parte de la población y para las mujeres supuso una gran pérdida, de todos los derechos que habían logrado con la II República, pero también de los hombres que hacían parte de su vida. El espectáculo recupera algunas historias de estas mujeres que fueron a prisión, no por sus ideas políticas, sino porque eran hijas de uno o mujeres de otro. Y reivindica el papel de otras mujeres, activistas, fuertes y valientes, que se atrevieron a enfrentarse con los que las querían hacer callar. Recuperamos un pedazo de la historia que no parecía interesar mucho, porque no era la historia del protagonista, sino de los personajes secundarios que, sin embargo, fueron objeto de una venganza y represión tan dura como la de sus compañeros, padres o hijos